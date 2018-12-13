Pana Film'in yeni dizisi Nöbet'in kadrosuna bir oyuncu daha katıldı!

Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı olan ‘Nöbet’ dizisinin iddialı kadrosu gün geçtikçe şekilleniyor. Başarılı oyuncu İpek Karapınar da kadroya dahil oldu!

Ocak’ta Show TV’de seyirciyle buluşacak olan, Pana Film imzalı ‘Nöbet’in hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Seyircinin uzun soluklu projelerde görmeye alışık olduğı İpek Karapınar, dizide Saygın Soysal’ın oynayacağı ‘Yiğit’ karakterinin eşi Zeynep rolüyle ekranlara gelecek.

Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık’ın da başrollerini paylaştığı dizinin çekimleri ise Antalya’da gerçekleşecek.

