Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı... Yolculara küfürler savurdu, kalkış iptal edildi

İngiltere'de British Airways'in 51 yaşındaki kadın pilotu, yolcu olarak bulunduğu uçakta alkolü fazla kaçırdı. Sarhoş olan kadın uçağı adeta birbirine kattı. Sarhoş pilotun Londra'ya yapacağı 57 dakikalık yolculuğun ardından orada başka bir uçağın kontrolünü ele alacağı öğrenildi.

PİLOT KALKIŞTAN VAZGEÇTİ

The Sun'da yer alan habere göre; Edinburgh–Londra seferini yapan BA1457 sayılı uçak, kaptan pilotun kalkıştan vazgeçmesi üzerine bekleme alanına geri döndü.

"KÜFÜRLÜ VE İNANILMAZ DERECEDE SALDIRGAN DAVRANIYORDU"

Uçakta yolcu olarak bulunan kadın pilot alkolün etkisiyle çevresine küfürler savurdu ve saldırgan davranışlar sergiledi. Uçakta bulunan ve o anlara tanıklık eden bir kişi "Diğer yolculara karşı küfürlü ve inanılmaz derecede saldırgan davranıyordu" dedi.

SARHOŞ KADIN POLİSE DE DİRENDİ

Uçakta yaşanan olayın ardından sarhoş pilot polis tarafından gözaltına alınmak istedi. Polise de direnen kadın daha sonra gözaltına alındı. Öte yandan sarhoş pilotun görevinden uzaklaştırıldığı da belirtildi.

İSKOÇYA POLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Uçaktaki kargaşa nedeniyle kalkış yaklaşık bir buçuk saatlik gecikmeyle gerçekleştirildi. Öte yandan İskoçya polisi tarafından yapılan açıklamada "Bir kadın havacılık suçları ve saldırılarla bağlantılı olarak tutuklandı ve suçlandı" denildi. British Airways ise, "Polis soruşturması devam ederken yorum yapmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.