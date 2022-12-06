Panik yaratan gizemli yaratık! Ne olduğunu çözebilen yok...

İngiltere'de bir sahile vuran gizemli yaratık, insanları şaşkına çevirdi. Canlının cesedine ait görüntüler, onu bulan kişi tarafından r/CasualUK Reddit sayfasında paylaşıldı. Görüntülerde yaratığın düz, yuvarlak bir kafası, dört bacağı veya farklı boyutlarda yüzgeçleri ve uzun bir kuyruğu olduğu görülüyordu. Gövdesi koyu gri renkteydi ve başından kuyruğuna kadar beyaz benekleri vardı.

FİKİRLERİNİ SORDU

Görüntüleri paylaşan kullanıcı "Geçen gün bunu sahilde buldum, ne olduğunu bilen var mı?" diye sordu. Şaşkın Reddit kullanıcıları ise, ne olabileceğini tahmin etmek için yorumlar bölümüne koştu. Biri kullanıcı bunu bir "karabasan iblisi"ne benzetti. Bir başka öneri ise bebek "Loch Ness Canavarı" olabileceği yönündeydi ancak resimler Nessie olamayacak kadar netti.

BAZI YORUMLAR PEK GERÇEKÇİ DEĞİLDİ

Bazı insanlar ise onun bir "dinozor" olabileceğini öne sürdüler. Bazıları daha spesifik bir tahminle geldi ve Geç Jura Dönemi'nde nesli tükenen etçil bir deniz sürüngeni olan "liopleurodon" olduğunu iddia ettiler. Neyse ki, durumu ciddiye alıp daha gerçekçi önerilerde bulunan insanlar vardı.

TAHMİNLERİ ORTAKTI

Bir kullanıcı "Kanatsız bir vatoz.'' diyerek tahminini paylaştı. Kabul eden bir ikincisi de "Bir benekli vatoz benziyor ama yüzgeçleri yok." diye yanıtladı. Deniz balıkçılığı deneyimi olduğunu iddia eden diğer birkaç kişi de, kanatlarının ya balıkçılar tarafından kesildiği ya da bir avcı tarafından yendiği bir vatoz türü olduğu konusunda hemfikirdi.