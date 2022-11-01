Dünya bu deniz canlısını konuşuyor! Görenler önce çöp zannetti, ne olduğunu anlamayadılar... “Organları nerede?”

Bilim insanlarına göre Thets vajina adı verilen transparan deniz canlısı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Dalgıç Andy Cracchiolo tarafından Los Angeles yakınlarındaki Topanga Sahili açıklarında Thetys'in nefes kesici bir kaydı ele geçirildi. Videoda şeffaf görünen deniz canlısının ağzı ve kuyruğu dışında herhangi bir organı görülemedi. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin gündem yaratması üzerine, “Organları nerede?” sorusunu sordu.

“OKYANUSUN ELEKTRİK SÜPÜRGESİ”

Klibin sosyal medya gündem olmasından sonra bilim insanları Thets vajina adı verilen transparan deniz canlısının okyanusların elektrikli süpürgesi olduğunu belirtti. San Diego'daki Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde yardımcı doçent olan Moira Decima, “Filtre besleyiciler, bu yüzden fitoplankton, mikrozooplankton yiyorlar ve hatta ağlarının ince aralığı nedeniyle bakteri bile yiyebilirler. Yüzmeyi beslenmeyle birleştirdikleri için çok fazla yiyebilirler. Böylece çok büyük hacimlerde suyu süzebilir ve çok sayıda partikülü çıkarabilirler. Bu yüzden onlara 'okyanus elektrikli süpürge' diyebiliriz” diye konuştu.

Dalgıç Andy Cracchiolo dalış sırasında karşılaştığı manzarayla etkilendiğini ifade ederek, “Şnorkelle yüzüyordum, çöp ve hazine arıyordum ve fotoğraf çekiyordum ve bunun plastik bir torba olduğunu düşündüm. İçinde kahverengi deniz salyangozuna benzeyen bir şey olan şeffaf, beyaz bir plastik torbaya benziyordu. Bu bölgeye sık sık daldığım ve daha önce böyle bir şey görmediğim için benzersiz bir şey olabileceğini düşündüm. Bu yüzden sosyal medyadan görüntüsünü paylaştım” dedi.



