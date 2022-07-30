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Gizemli yaratık panik yarattı! Korku dolu 26 saniye: Yarı insan yarı hayvan...

30.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas şehrinde bir nehirde balıkçı tarafından çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Amerika basının geniş ilgi gösterdiği görüntülerde balıkçı kaydettiği yaratığın yarı insan, yarı hayvan olduğunu iddia etti. Kıyıda dört ayak üzerinde yürüyen yaratık sosyal medya kullanıcıları tarafından kare kare analiz edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas şehrinde bir nehirde balık avlanmak için teknesiyle açılan bir balıkçının kaydettiği görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. Balıkçı tarafından çekilen görüntülerde karşı kıyıda bulunan ve zor gözüken bir canlı yer alıyor.

“DİĞER YARISI TÜYLÜYDÜ”

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Görüntüleri kaydettiği sırada söz konusu canlıyı yakından gördüğünü ifade eden balıkçı, “Yakından gördüm. Sadece yarısı insandı. Diğer yarısı tüylüydü.” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Balıkçının paylaştığı görüntüler Amerika’da haber bültenlerine konu oldu ve halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Birçok kanal olayı haberleştirirken sosyal medyada yaratığın ne olduğuna dair geniş bir tartışma başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika yaratık
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