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Pankeklerim olmuyor diye üzülmeyin! Evde pankek nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

11.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pankek kahvaltılarda oldukça sevilen yiyecekler arasında yer alıyor. Reçelle, çikolatalı kremayla ve mevsim meyveleriyle lezzetine lezzet katan pankek herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Evde yaptığınız pankeklerin kıvamını tutturamıyor evde nasıl pankek yapılır merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Pankeklerim olmuyor diye üzülmeyin! Evde pankek nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Pankek oldukça hızlı hazırlanmasıyla ve nefis tadıyla her yaştan insan tarafından oldukça seviliyor. Misafirlerinize hazırlayacağınız kahvaltı sofralarında hoş bir sunum yapmanızı sağlayacak pankekler için tam tarifi uygulamak gerekiyor. Pankek yaparken püf noktalara dikkat ederek istediğiniz lezzette ve şekilde pankekleri hazırlamanız mümkün.

KOLAY PANKEK TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Pişirme aşamasında kullanmak için;

Sıvı yağ

Servis önerisi:

Kivi, muz, çilek, reçel, bal, çikolata

Yapılışı

Yeni Proje (69)

  • Pankek yapmak için öncelikle yumurtalar ve şekeri uygun bir karıştırma kabına alarak iyice çırpın.
  • Süt, un, kabartma tozu, vanilya ilave çırpma teli ile çırpın. Siz dilerseniz mikser ile de çırpabilirsiniz. Kek kıvamından biraz daha koyu olacak şekilde hamur hazırlayın.
  • Teflon ya da yapışmaz bir tavaya az sıvı yağı dökün, fırça yardımı ile her tarafına dağıtın. Sıvı yağı az kullanmak pankek yapmanın püf noktalarındandır. Dilerseniz peçete ile de tavaya dağıtabilirsiniz.
  • 1 büyük kaşık hamur dökülerek hamurun kendi kendine yayılmasını bekleyin.
  • Üzeri göz göz olmaya başlayan pankeklerinizi spatula yardımı ile ters çevirin. Diğer taraflarını da pişirin.
  • Her iki tarafı da pişen pankeklerinizi servis tabağına alın.
  • Üzerine pudra şekeri serperek zevkinize göre muz, kivi, çilek, çikolata, bal, sürülebilir çikolata, reçel ile servis edebilirsiniz.

PANKEK PÜF NOKTALARI

Yeni Proje (71)

  • Kullanacağınız tüm malzemelerin taze olmasına dikkat edin
  • Katı ve sıvı malzemeleri iki ayrı kapta karıştırıp son aşamada bir araya getirmelisiniz
  • Yumuşak ve kabarık pancakeler için yumurta sarılarını ve aklarını da ayırarak kullanmalısınız
  • Malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırmamalısınız
  • Pancake harcını hazırlarken karıştırmak için mikser kullanmamalı, çırpıcıları tercih etmelisiniz
  • Hazırladığınız pancake hamurunu çok bekletmeden pişirmeye başlamalısınız
  • Tavanıza çokça yağ koymamalısınız
  • Pancake harcını tavaya koyarken krep yaparmışçasına yaydırmamaya özen göstermelisiniz
  • Pancake'i pişirirken kabarcıkların çoğalmasını beklememeli, kabarcıklar oluşmaya, kenarları da pişmeye başlayınca çevirmelisiniz
  • Tavaya pancake harcını koyduktan sonra ocağın altını kısmayı da unutmamalısınız

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pankek (pancake) mutfak malzemeler pankek pankek tarifi püf noktaları
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