Pantolon eş anlamlısı nedir? Pantolonun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pantolon sözcüğü gündelik hayatımızda çok sık kullandığımız kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre pantolon kelimesinin tek bir manası vardır. Bu mana şu şekildedir: "Bel kısmından başlayan ve çoğunlukla paçaları ayak bileklerine kadar uzanan giyecek türü." Pantolon sözcüğünün içerisinde geçtiği tek bir birleşik kelime mevcuttur. “Golf pantolon” kelimesi dilimizde zaman zaman kullanılan birleşik sözcüklerden biridir.

Pantolon kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Pantolon sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazılı metinlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Bu sözcük dilimize Fransızcadan girmiştir. Fransızca benzer manayı taşıyan “pantalon” kelimesinden dilimize alıntılanmıştır. Çok eski zamanlarda sadece erkeklerin giydiği bir giyecek olan pantolon günümüzde kadınların da tercih ettiği bir giyecek haline gelmiştir. Pantolon sözcüğünün yerine şalvar kelimesi kullanılsa da şalvar kelimesi pantolon kelimesinin eş anlamı değildir. Pantolonun eş anlamlısı olan herhangi bir kelime dilimizde mevcut değildir. Pantul ya da pantol kelimeleri de pantolon yerine kullanılsa da bu kelimeler pantolon eş anlamlısı değildir, halk ağzındaki kullanımlardır ve bu kelimeler sözlükte yer almaz.

Pantolonun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı yani anlamdaş olan sözcükler cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılır. Pantolon eş anlamlısı bir kelime olmadığı için pantolonun eş anlamlısı olan sözcüklerle kuramayız. Pantolon kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse: