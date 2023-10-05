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  4. Pantolonu kıvrımlarını dayanamadı! Kim Kardashian patlayan pantolonu paylaştı

Pantolonu kıvrımlarını dayanamadı! Kim Kardashian patlayan pantolonu paylaştı

05.10.2023 13:37 | Son Güncelleme:
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Kim Kardashian, The Kardashians'ın gelecek haftaki bölümünde oldukça talihsiz anlar yaşadı. Son dönemde gündemden düşmeyen Kim'in kıvrımlarına pantolonu dayanamadı.

Özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeyi başaran reality şov yıldızı ve sosyal medya fenomeni Kim Kardashian yayın sırasında zor anlar yaşadı.

42 yaşındaki Kardashian, The Kardashians'ın ön gösteriminde Milano'ya dönerken görülüyor. Kim, kendi ifadesiyle 'tüm poponun dışarıda olduğu' bir talihsizlik yaşıyor.

Deri pantolonuyla kıvrımlarını sergilemek isteyen Kim Kardashian'ın kıvrımlarına pantolon da dayanamadı. Pantolon bir anda patlayınca fenomen ne yapacağını bilemedi.

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Kim açıklamasında 'K.çıma yapıştı ve çıkarmaya çalışınca çok acıyor' dedi. Ayrıca ünlü isim yaşadığı sorunu fark ettiği anı "Sahnede otururken içim içimi yiyordu, sanki kıçımda bir esinti hissediyordum" sözleriyle aktardı.

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