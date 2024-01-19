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    4. Papa'dan cinsellik açıklaması: Tanrı'nın bir hediyesi

    Papa'dan cinsellik açıklaması: Tanrı'nın bir hediyesi

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    19.01.2024 09:31 | Son Güncelleme:
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    87 yaşındaki dini lider Papa Francis, cinsel birlikteliğin 'Tanrı'nın bir hediyesi' olduğunu fakat yetişkin filmlerle bunun zayıflatıldığını ifade etti.

    Aslen Arjantinli olan Papa Francis, cinsel ilişki olmaksızın tatmin olmanın bir bağımlılık biçimi yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

    "ŞEHVET HIZLA TÜKETİYOR"

    Papa konuşmasına devam ederek şunları ekledi: “Şehvet yağmalıyor, çalıyor, hızla tüketiyor, başkasını dinlemek istemiyor, sadece kendi ihtiyacını ve zevkini dinliyor. Şehvet, her kur yapmayı sıkıcı olarak değerlendiriyor, varoluşu akıllıca sürdürmemize yardımcı olacak akıl, dürtü ve duygu arasındaki sentezi aramıyor" dedi.

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    RAHİP VE RAHİBELER DE İZLİYOR

    Bu, Papa Francis'in yetişkin filmler konusunda ilk kez konuşması değil. Ekim 2022'de rahiplerin ve rahibelerin de yetişkin film izlediğini bildiğini itiraf etti ancak onları ve sıradan üyeleri "şeytan oradan giriyor" diye uyardı.

    O zamanlar "Eğer bunu telefonunuzdan iptal edebiliyorsanız, o zaman iptal edin, o zaman elinizde baştan çıkarıcı bir şey olmayacak" demişti.

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    Papa
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