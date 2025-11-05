Mynet Trend

Papa'dan önce heyet ziyareti! İznik'te Vatikan ziyaretçileri...

Bursa'nın İznik ilçesine, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo'nun yapacağı ziyaret öncesinde, papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, Vatikan’dan geldi. Heyette, Papa’nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina da yer aldı.

Çiğdem Sevinç

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye yapacak. Papa, Türkiye’yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek. Papa’nın Türkiye ziyaretinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi etkinlik yer alacak. İkili, 28 Kasım’da, İznik’e gelip, erken Hristiyanlık tarihinin önemli toplantısı olan Birinci Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünü kutlayacak.

YEMEK YİYİP KÜLTÜREL GEZİ YAPTILAR

Papa’nın ziyareti öncesi, Vatikan’dan bir heyet İznik’e geldi. Papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyette, Papa 14’üncü Leo’nun Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina, Kardinal Vekili Özel Sekreteri Dario Loı, Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktör Antonia Romana Nazzaro da yer aldı.

Ziyaret kapsamında ilk olarak sahildeki bir restoranda öğle yemeği yiyen heyet, daha sonra İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi'ni ziyaret etti. Vatikan heyetinin ilçedeki temaslarında İznik’in tarihi mirası, restorasyon çalışmaları ve ziyaret güzergahlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunuldu.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Papa Bursa İznik Vatikan
