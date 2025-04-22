Papa Francis'in ölümünün ardından yeni papa kim olacak? İşte en güçlü üç aday...

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yeni Papa'nın kim olacağı merak konusu oldu. Papa Francis ile şahsen görüşen Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov, papalık makamına aday olabilecek üç ismi açıkladı.

ÜÇ GÜÇLÜ ADAY

Sevastyanov'a göre, Kardinal Claudio Gugerotti, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Matteo Zuppi yeni Papa olabilecek güçlü adaylar arasında. "Kardinal Gugerotti, Ukrayna ve diğer Doğu kiliseleriyle ilgili konularda yetkili önemli bir isim. Papa Francis tarafından sık sık öne çıkarıldı, hatta kendisine Cuma ayinlerini yönetme görevi bile verildi." dedi.

İkinci aday Parolin için, "Parolin, Papa'nın vizyonunu sürdüren bir diplomat. Dünya barışına yönelik çabaları, ABD, Avrupa, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri güçlendirme çalışmalarıyla tanınıyor. Aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin küresel etkisini artırmak için önemli adımlar attı." ifadelerini kullandı.

"Hem Zuppi hem de Parolin, Papa'nın yetiştirdiği ve güvendiği isimler. Her ikisi de çatışan taraflar arasında diyaloğun önemine inanıyor. Bu nedenle Kardinal Zuppi de papalık seçiminde önemli bir rol oynayabilir." şeklinde de üçüncü adayı anlattı. Bu üç isimden biri mi olacak yoksa başka bir güçlü isim mi yakında belli olacak.