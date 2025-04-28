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Papa Franciscus'un mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...

Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.

Papa Franciscus'un mezarı ilk kez görüntülendi! Dikkat çeken gül detayı...
Jale Uslu

21 Nisan’da 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus için dün Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.

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MEZARI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.

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Papa Franciscus'un mezarının ilk görüntüleri bugün mezarın halka açılmasının ardından Vatikan tarafından yayınlandı.

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Mezara sadece bir beyaz gül koyulması dikkat çeken detaylardan biri oldu. Bir anlamı olup olmadığı bilinmiyor.

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YERALTI MEZARINA GÖMÜLMEK İSTEMİŞTİ

Francis, Roma'daki Papalık Azize Meryem Ana Bazilikası'ndaki sade bir yeraltı mezarına gömülme talimatı vermişti. Bu, Francis'i bir asırdan uzun bir süredir St. Peter Bazilikası'na gömülmeyen ilk papa yapıyor. Vatikan dışında gömülmeyi isteyen son papa, 1903'te ölen Papa Leo XIII'tü.

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Papa Francis
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