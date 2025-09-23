Mynet Trend

Para biriktirmek için uçakla işe gidiyor! Sadece 10 gün çalışıyor...

Evli ve bir çocuk annesi olan Courtney El Refai, ABD'ye işe gidip geliyor. 10 günlük çalışmayla bütün faturalarını ödediğini belirten kadın, "Her iki ülkede de evimdeymişim gibi hissetmiyorum" ifadesini kullandı.

İsveç'e taşınan El Refai isimli kadın para biriktirmek için her ay yaklaşık 8 bin kilometrelik yol yaparak ABD'ye gidiyor. ABD'nin California eyaletindeki bir hastanede iş bulan El Refai, mesaiye kalarak İsveç'tekinden çok daha fazla para kazandığını söyledi.

İki ülke arasındaki dokuz saatlik farka adapte olmanın ve sevdiklerinden uzakta olmanın rahatsızlık yarattığını ve yorucu olduğunu söyleyen kadın, "Herkes iki ülke arasında yolculuk yapıp iki ülkede de yaşamanın bir hayal gibi olduğunu düşünebilir fakat gerçekte hiç de öyle değil" dedi.

SADECE 10 GÜN ÇALIŞIYOR

Hastanede 10 gün çalıştığını ve ekstra mesailerle birlikte saatte 100 dolar kazandığını söyledi. İsveç'teki evlerinin kirasını da bu sayede ödeyebildiğini, ABD'de ise oda kiraladığını ve odanın kirasının gecelik 50 dolar olduğunu anlattı.

8 saatlik mesailerini genelde 12 saate çıkararak her gün 4 saat daha fazla çalışan hemşire, "Gidiş-dönüş uçak biletleri genelde 450 dolar tutuyor" dedi.

