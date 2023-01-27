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Para eş anlamlısı nedir? Paranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

26.01.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatımızda veya yazışmalarımızda cümle kurarken tekrara düşmemek oldukça önemlidir. Bunun için kullandığımız kelimelerin eş anlamlı ya da zıt anlamlı karşılıklarından faydalanırız. Dilimizde özellikle pek çok sözcüğün eş anlamlı yani anlamdaş karşılığı bulunur. Manaca birbiriyle benzer olan sözcükler eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Peki, günlük hayatımızda da çok sık kullanılan para sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime nedir?

Para eş anlamlısı nedir? Paranın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Para kelimesi hemen hemen çoğu alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biridir. Para eş anlamlısı olan pek çok kelime mevcuttur. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre para sözcüğünün birde fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı
  • (İsim) Kazanç
  • (Eskimiş) Kuruşun kırkta biri

Ayrıca para sözcüğünün içerisinde geçtiği “beş para", "para babası", "anapara", "madeni para", "kara para", "hava parası", "ekmek parası", "hazır para", "artı para", "demir para", "para canlısı", "yol parası", "para arzı", "para pul” gibi birleşik kelimeler vardır. Birleşik kelimelerin yanı sıra “para basmak", "para parayı çeker", "para saçmak", "parayı denize atmak", "para etmemek", "parasını yemek", "para getirmek", "para koparmak", "parasıyla rezil olmak” gibi birçok deyim ve atasözleri mevcuttur.

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Para kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Para sözcüğü cümle içerisinde genellikle isim görevinde kullanılmaktadır. Bu sözcük dilimize Farsçadan girmiştir. Farsça “pāre" kelimesinden dilimize alıntılanmıştır. İki sözcüğün arasında mana bakımından benzerlik olduğunda o sözcüklerin eş anlamlı olduğunu anlayabiliriz. Bu bağlamda paranın eş anlamlısı olan bazı sözcükler bulunur. Paranın eş anlamlısı olan kelimeler parayla farklı ifade edilse de aynı anlamı taşır. Para eş anlamlısı kelimeler:

  • Nakit
  • Varlık
  • Tıkır
  • Tıngır
  • Dünyalık
  • Mangiz
  • Mangır
  • Papel

Yukarıdaki sözcüklerin hepsi günlük hayatımızda karşımıza çıkan kelimeler arasındadır. Bu sözcükler para kelimesiyle aynı manaya geldikleri için birbirlerinin yerini tutmaktadır. Para kelimesinin eş anlamı olarak en çok kullanılan kelime nakit kelimesidir. Nakit ve varlık dışındaki kelimeler genellikle argo ifadelerdir.

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Paranın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş kelimelerin yazım ve okunuş biçimleri birbirinden farklıdır. Ancak anlamca birbirinin aynısıdır. Para kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Babam nakde sıkışınca bankadan kredi çekmek zorunda kaldı.
  • Çok eski zamanlardan kalan mangırları hâlâ dolabında saklıyordu.
  • Tarihi mangizleri çalındığı haberi tüm dünyada yankılandı.
  • Borçlarım boyumu aştığından acilen nakde ihtiyacım var.
  • Adam aldığım eşyaya "Kaç papel verdin?" diye sorunca ne cevap vereceğimi şaşırdım.
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