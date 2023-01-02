Önder eş anlamlısı nedir? Önder kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Topluma liderlik eden kişiler önder olarak ifade edilir. Önder sözcüğü, toplum içerisindeki birçok insanı belli bir amaç için hedefe yönelten kişi olarak da ifade edilebilir. Önder kelimesi, "lider" sözcüğü ile karşılık bulur. Önder kelimesinin Türk Dil Kurumundaki anlamı'' Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlarda, ilişki içinde bulunduğu küme veya toplumun tutum ve davranışlarını değiştirdiği yönetme yeteneği gösteren kimse'' olarak bilinir.

Önder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimelerin yazılış ve okunuş biçimleri birbirinden farklıdır. Ancak bunun yanında aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. Aynı anlamı taşıyan yazılışı farklı eş anlamlı olan bu kelimeler, birbirlerinin yerine de kolaylıkla kullanılabilir. Önder olarak nitelendirilen kişiler toplumu örgütleyen, topluma kılavuzluk eden, bir hedef doğrultusunda onları belli bir noktaya doğru yönelten ya da ulaştıran kişilerdir. Önder eş anlamlısı olan kelimeler:

Lider

Öncü

Şef

Alemdar

Önderin eş anlamlısı olan bu kelimelerden en sık kullanılanı lider kelimesidir.

Önderin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önder kelimesinin cümle içerisinde eş anlamlıları ile kullanılması gerektiği zamanlarda lider, şef, alemdar ve öncü eş anlamlı kelimeleri de kullanılabilir. Örnek cümleler ile kelimelerin anlamları çok daha iyi öğrenilir. Önder kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: