TREND

Paranın değerini ne belirler? Horoz yumurta örneği

bucokiyiymiş bucokiyiymiş
EKONOMİ  | 28.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Osman Altuğ, paranın değerini belirleyen faktörleri horoz örneği ile anlattı. Altuğ, "Paranın değerini üretim gücü belirler" diye konuştu.

Prof. Dr. Osman Altuğ, Tv5'teki "Öyle mi Gerçekten" programında paranın değerini belirleyen fakötörleri anlattı. Altuğ, "Paranın değerini üretim gücü belirler" dedi.

  1. REFAHYOL Hükümetinin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ekonomi başdanışmanlığını da yapan Prof. Dr. Osman Altuğ, paranın değerini nelerin belirlediğine dair çarpıcı analizlerde bulundu. Altuğ, Tv5'te Deniz Gez'in sorularını cevaplandırdı.

HOROZ VE YUMURTA ÖRNEĞİ VERDİ

Paranın değerine ilişkin horoz, tavuk ve yumurta üzerinden verdiği örnekle konuyu daha anlaşılır bir şekilde izah etti.

"Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı belirleyebilir ne Merkez Bankası belirleyebilir" diyen Altuğ, bunun için tek faktörün olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Osman Aluğ'un "üretim gücü"nü anlattığı konuşması şöyle:

“Bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşılık 100 lira basıyor. Demir veya kâğıt... Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtanın üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş olur. Yok, tavuklara bakmazsan horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur yumurtanın tane fiyatı.

Fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? Bu ülkenin üretimi, gücüdür. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olun. İster sözüm ona demokraside yüzde 100 oy ile gelin. İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz!

NE CUMHURBAŞKANI NE MERKEZ BANKASI

Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne Meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de TÜİK belirleyebilir! Paranın belirleyicisi kimmiş? Üretim gücü... Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın. Üreticinin kolunu, kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca, mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca, para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? Üreten kesimin. Üreten kesim. Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemlerle... O çöktükçe çöküyor, battıkça batıyor. Paranın değeri de düştükçe düşüyor.

DOLARIN 3,9’DAN 5,5’E ÇIKTIĞINI KİMSE KONUŞMUYOR

Abi ben öyle bir Ali Cengiz oyunları yaparım ki... Kimsenin ruhu duymaz.

Şimdi bir soru daha; Bu Türkiye'nin çok harika döviz politikası, kur politikası uyguladığı işte 7000 liradan 5500 liraya düştüğü lafları var ya! İyi de arkadaş sene başında 3900 liradan 5500'e çıktığını düşünmüyoruz artık. 7000'den 5500'e düşmüş. Harika ya! Şuraya bak be koçum benim kim tutar seni? Gideceksin, bakacaksın Almanya'da İngiltere'de Amerika'da götür Türk parasını dolar iste? Bak bakalım, sana 100 lira karşılığında kaç tane dolar veriyorlar! İşte bu.

Paranın değerini ne belirliyor? Üretim gücü belirliyor, söylem gücü belirlemiyor. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle sözüm ona çok büyük din adamlarının beyanlarıyla ne artmıyor? Paranın değeri artmıyor. Lafla hiçbir yere varamazsın. Alın teriyle varırsın.”

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
İnternet Fenomeni Olmak Nasıl Para Kazandırır?İnternet Fenomeni Olmak Nasıl Para Kazandırır?
Porno Endüstrisi Hakkında Bilmediğiniz 5 GerçekPorno Endüstrisi Hakkında Bilmediğiniz 5 Gerçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi uretim para değeri

En Çok Okunan Trend Haberler

'Ya tecavüz, ya yılan' dedi, bakın başına ne geldi

'Ya tecavüz, ya yılan' dedi, bakın başına ne geldi

Gerçek James Bond: Sırp Playboy Popov!

Gerçek James Bond: Sırp Playboy Popov!

Paraşütçü böyle yere çakıldı!

Paraşütçü böyle yere çakıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! İnsan kafatası ve kemikleri bulundu

Sakarya'da şoke eden görüntü! İnsan kafatası ve kemikleri bulundu

İlginizi Çekebilir

Porno Endüstrisi Hakkında Bilmediğiniz 5 Gerçek

Porno Endüstrisi Hakkında Bilmediğiniz 5 Gerçek

Ekonomi Kitabı Arayanlar İçin ekonomist.co'dan 6 Öneri

Ekonomi Kitabı Arayanlar İçin ekonomist.co'dan 6 Öneri

Ekonomide Olan Biteni Anlamak İçin Takip Edilmesi Gereken 10 Türk Ekonomist

Ekonomide Olan Biteni Anlamak İçin Takip Edilmesi Gereken 10 Türk Ekonomist

Dünyanın En Pahalı 10 Business Class Uçak Biletini Merak Ediyor Musunuz?

Dünyanın En Pahalı 10 Business Class Uçak Biletini Merak Ediyor Musunuz?

BBG'den Çıkıp Ne Yaptı Bu Adam Diyenlere Kapı Gibi Örnek: 07 Kaan

BBG'den Çıkıp Ne Yaptı Bu Adam Diyenlere Kapı Gibi Örnek: 07 Kaan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet Fenomeni Olmak Nasıl Para Kazandırır?

İnternet Fenomeni Olmak Nasıl Para Kazandırır?

Porno Endüstrisi Hakkında Bilmediğiniz 5 Gerçek

Porno Endüstrisi Hakkında Bilmediğiniz 5 Gerçek

Türkiye'deki Enflasyon Oranı Yüzde 8.81! Peki Bu Bela Diğer Ülkelerde Ne Durumda?

Türkiye'deki Enflasyon Oranı Yüzde 8.81! Peki Bu Bela Diğer Ülkelerde Ne Durumda?

Ekonomi Kitabı Arayanlar İçin ekonomist.co'dan 6 Öneri

Ekonomi Kitabı Arayanlar İçin ekonomist.co'dan 6 Öneri

Post-Modern Tüketicinin Karakter ve Davranışını Algılama

Post-Modern Tüketicinin Karakter ve Davranışını Algılama

Tüketiciye Ulaşarak 'Exclusive' Bir Hizmet Sunmanın Geleceği: Akıllı Cihazlar ve Deneyim Ekonomisi

Tüketiciye Ulaşarak 'Exclusive' Bir Hizmet Sunmanın Geleceği: Akıllı Cihazlar ve Deneyim Ekonomisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.