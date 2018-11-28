Paranın değerini ne belirler? Horoz yumurta örneği

Prof. Dr. Osman Altuğ, Tv5'teki "Öyle mi Gerçekten" programında paranın değerini belirleyen fakötörleri anlattı. Altuğ, "Paranın değerini üretim gücü belirler" dedi. REFAHYOL Hükümetinin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ekonomi başdanışmanlığını da yapan Prof. Dr. Osman Altuğ, paranın değerini nelerin belirlediğine dair çarpıcı analizlerde bulundu. Altuğ, Tv5'te Deniz Gez'in sorularını cevaplandırdı. HOROZ VE YUMURTA ÖRNEĞİ VERDİ Paranın değerine ilişkin horoz, tavuk ve yumurta üzerinden verdiği örnekle konuyu daha anlaşılır bir şekilde izah etti. "Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı belirleyebilir ne Merkez Bankası belirleyebilir" diyen Altuğ, bunun için tek faktörün olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Osman Aluğ'un "üretim gücü"nü anlattığı konuşması şöyle: “Bir ülke düşünün 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşılık 100 lira basıyor. Demir veya kâğıt... Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtanın üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara yani üreticilere ve de horozlara yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan horozların yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş olur. Yok, tavuklara bakmazsan horozların yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur yumurtanın tane fiyatı.

Fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? Bu ülkenin üretimi, gücüdür. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olun. İster sözüm ona demokraside yüzde 100 oy ile gelin. İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin. Siz paranın değerini belirleyemezsiniz! NE CUMHURBAŞKANI NE MERKEZ BANKASI Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne Meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de TÜİK belirleyebilir! Paranın belirleyicisi kimmiş? Üretim gücü... Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın. Üreticinin kolunu, kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca, mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca, para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? Üreten kesimin. Üreten kesim. Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemlerle... O çöktükçe çöküyor, battıkça batıyor. Paranın değeri de düştükçe düşüyor. DOLARIN 3,9’DAN 5,5’E ÇIKTIĞINI KİMSE KONUŞMUYOR