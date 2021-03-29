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Paranormal Activity 7’in vizyon tarihi belli oldu! Oyuncu kadrosunda dev isimler yer alıyor

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2007 yılında vizyona giren ilk Paranormal Activity büyük ses getirmiş, ardından hızlıca serinin diğer filmleri gelmeye başlamıştı. Koronavirüs engeline takılan Paranormal Activity 7 çekimlerine başlandı. Serinin son filminin vizyon tarihi açıklandı.

Paranormal Activity 7’in vizyon tarihi belli oldu! Oyuncu kadrosunda dev isimler yer alıyor

William Eubank'in yönetmenliğini üstleneceği yeni Paranormal Activity'nin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler resmi olarak açıklandı. Beyazperde'nin haberine göre, Paramount bünyesinde hayata geçirilecek olan Paranormal Activity filminin kadrosunda Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ve Henry Ayers-Brown yer alacak.

Tüm dünyada ses getirmeyi başaran korku serisinin yedinci filmi Paranormal Activity 7’nin oyuncu kadrosu ve yönetmeni belli oldu.Freaky ve Happy Death Day filmleriyle başarı yakalayan Christopher Landon, filmi hayata geçirmek için Underwater ile tanınan yönetmen William Eubank ile birlikte çalışacak.

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Düşük bütçesine rağmen büyük ses getiren Paranormal Activity serisinin yeni filmi için bir süredir yönetmen arayışı vardı. Yönetmen arayışı sona eren filmin oyuncu kadrosu da belli oldu. Henüz olay örgüsüne ilişkin herhangi bir ayrıntı açıklanmadı, ancak filmin farklı bir şekilde ele alınacağı söyleniyor. Yapımcı koltuğunda, ikonik evrenin yaratıcısı Oren Peli, Blumhouse’un kurucusu Jason Blum ve Steven Schneider oturacak. Senaryo ise serideki dört filmin altına imzası bulunan Christopher Landon’ın kaleminden çıkacak.

Blair Cadısı efsanesinden ilham alan yapım, yaşadıkları doğa üstü olayları evlerine yerleştirdikleri güvenlik kameraları ile kayda alan bir aileyi konu ediniyordu. Paranormal Activity serisi, gizli kameralarla bir evin gözetlenmesine dayanıyor. Belgesel gibi görünse de, kurgu bir şekilde evdeki doğaüstü olaylar gözleniyor. Filmler genellikle konularından çok scarecam denilen korkutma yöntemiyle beğeni kazanıyor. Paranormal Activity'nin yedinci filmi, 4 Mart 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

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