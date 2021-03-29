Paranormal Activity 7’in vizyon tarihi belli oldu! Oyuncu kadrosunda dev isimler yer alıyor

William Eubank'in yönetmenliğini üstleneceği yeni Paranormal Activity'nin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler resmi olarak açıklandı. Beyazperde'nin haberine göre, Paramount bünyesinde hayata geçirilecek olan Paranormal Activity filminin kadrosunda Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ve Henry Ayers-Brown yer alacak.

Tüm dünyada ses getirmeyi başaran korku serisinin yedinci filmi Paranormal Activity 7’nin oyuncu kadrosu ve yönetmeni belli oldu.Freaky ve Happy Death Day filmleriyle başarı yakalayan Christopher Landon, filmi hayata geçirmek için Underwater ile tanınan yönetmen William Eubank ile birlikte çalışacak.

Düşük bütçesine rağmen büyük ses getiren Paranormal Activity serisinin yeni filmi için bir süredir yönetmen arayışı vardı. Yönetmen arayışı sona eren filmin oyuncu kadrosu da belli oldu. Henüz olay örgüsüne ilişkin herhangi bir ayrıntı açıklanmadı, ancak filmin farklı bir şekilde ele alınacağı söyleniyor. Yapımcı koltuğunda, ikonik evrenin yaratıcısı Oren Peli, Blumhouse’un kurucusu Jason Blum ve Steven Schneider oturacak. Senaryo ise serideki dört filmin altına imzası bulunan Christopher Landon’ın kaleminden çıkacak.