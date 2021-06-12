Paranox neden toplatılıyor? Sağlık Bakanlığı Paranox fitili toplatıyor! Paranox zararlı mı?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden olan Paranox fitilin piyasadan toplatılacağını açıkladı. Özellikle çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomik tedavisinde kullanılan Paranox fitilin kullanılmaması öneriliyor.

PARANOX NEDEN TOPLATILIYOR?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Paranox 120 mg/ 15 mg Supozituvar" adındaki ürünün piyasada olan tüm partilerine, kurumun komisyonları tarafından alınan karar kapsamında, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işleminin uygulandığı belirtilirken, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulduğu vurgulandı.

Paranox’un neden toplatıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

PARANOX ZARARLI MI?

Kurumun neden böyle bir karar aldığı bilinmezken, zararlı olup olmadığı da bilinmiyor. Ayrıca geri toplanan ilaçların kullanılması önerilmiyor.