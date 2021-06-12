HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Paranox neden toplatılıyor? Sağlık Bakanlığı Paranox fitili toplatıyor! Paranox zararlı mı?

Paranox neden toplatılıyor? Sağlık Bakanlığı Paranox fitili toplatıyor! Paranox zararlı mı?

12.06.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş düşürücü özelliği nedeniyle tercih edilen Paranox fitilin toplatılmasına karar verildi. Türkiye’de ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan Paranox fitili, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun aldığı karar ile toplatılmaya başlandı.

Paranox neden toplatılıyor? Sağlık Bakanlığı Paranox fitili toplatıyor! Paranox zararlı mı?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden olan Paranox fitilin piyasadan toplatılacağını açıkladı. Özellikle çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomik tedavisinde kullanılan Paranox fitilin kullanılmaması öneriliyor.

PARANOX NEDEN TOPLATILIYOR?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Paranox 120 mg/ 15 mg Supozituvar" adındaki ürünün piyasada olan tüm partilerine, kurumun komisyonları tarafından alınan karar kapsamında, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işleminin uygulandığı belirtilirken, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulduğu vurgulandı.

Paranox’un neden toplatıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

PARANOX ZARARLI MI?

Kurumun neden böyle bir karar aldığı bilinmezken, zararlı olup olmadığı da bilinmiyor. Ayrıca geri toplanan ilaçların kullanılması önerilmiyor.

PARANOX NEDİR?

Çocuklar çin verilen Paranox, hafif ve orta derece ateşlenmelerde tercih ediliyor. Paranox, çocuklarda ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil ancak belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

Her bir 120 mg kutuda 10 adet supozituvar yer alır. Piyasada PARANOX ve PARANOX FORT supozituvar formları bulunuyor.

PARANOX S ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubundadır (antipiretik, analjezik).
PARANOX S etkilerini merkezi sinir sistemi üstünden yapar. Ağrıya neden olan
maddelerin üretilmesine engel olur. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürmeye yarar.

Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateş belirtilerini tedavi etmek için
PARANOX S’yi reçete etmiştir.

PARANOX S 120 mg supozituvar süt çocukları ve 12 yaşın altında çocuklarda, rektal yoldan kullanılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor!Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor!
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.