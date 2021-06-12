Paranox neden toplatılıyor? Sağlık Bakanlığı Paranox fitili toplatıyor! Paranox zararlı mı?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en çok kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden olan Paranox fitilin piyasadan toplatılacağını açıkladı. Özellikle çocuklarda hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomik tedavisinde kullanılan Paranox fitilin kullanılmaması öneriliyor.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Paranox 120 mg/ 15 mg Supozituvar" adındaki ürünün piyasada olan tüm partilerine, kurumun komisyonları tarafından alınan karar kapsamında, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işleminin uygulandığı belirtilirken, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulduğu vurgulandı.
Paranox’un neden toplatıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.
Kurumun neden böyle bir karar aldığı bilinmezken, zararlı olup olmadığı da bilinmiyor. Ayrıca geri toplanan ilaçların kullanılması önerilmiyor.
Çocuklar çin verilen Paranox, hafif ve orta derece ateşlenmelerde tercih ediliyor. Paranox, çocuklarda ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil ancak belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
Her bir 120 mg kutuda 10 adet supozituvar yer alır. Piyasada PARANOX ve PARANOX FORT supozituvar formları bulunuyor.
PARANOX S ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubundadır (antipiretik, analjezik).
PARANOX S etkilerini merkezi sinir sistemi üstünden yapar. Ağrıya neden olan
maddelerin üretilmesine engel olur. Beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürmeye yarar.
Doktorunuz çocuğunuzda hafif ve orta şiddetteki ağrı ve ateş belirtilerini tedavi etmek için
PARANOX S’yi reçete etmiştir.
PARANOX S 120 mg supozituvar süt çocukları ve 12 yaşın altında çocuklarda, rektal yoldan kullanılır.
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