Parası bitince Türkiye'ye dönmüş! Chloe Loughnan tek bir işten ayda 40 bin TL kazanıyor

Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonr İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan para kazanmak için Türkiye'ye dönüş yaptı. Ayağının tozuyla sunuculuk anlaşması yapan modelin parasının bittiği iddia edildi.

Türkiye'de kazandığı parayı kendi ülkesinde kazanamayan model, TV programı sunmaya başladı. Bölüm başına 10 bin TL aldığı konuşulan Chloe Loughnan, aylık 40 bin TL'yi tek bir işten kazanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşı olmak istediğini söyleyen model, iddialara göre sevgilisiyle İstanbul'daki lüks bir otelde konaklıyor.

PARAYA PARA DEMEYECEK

Instagram paylaşımları sayesinde otelde 15 gün bedava kalacak olan model Instagram iş birlikleri için de hikâye başına 20 bin TL, gönderi başına da 50 bin TL fiyat belirlemiş.



