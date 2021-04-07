Parasız doğal bir hayat yaşayan çift: Rachel Newby ve Liam Culbertson’un hikayesi

“Into The Wild” filmini izledikten sonra hayatlarında bambaşka bir kapı açılan Rachel Newby ve Liam Culbertson çifti kendilerinin oluşturduğu bir dünyada yaşıyor. Sadece 120 dolar harcayarak kendi imkanlarıyla tahta bir baraka inşa eden ikili 2.5 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde bir hayat kurdu. Tahta barakada hayatlarını sürdüren çift doğal yöntemlerle günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Avusturya’da oldukça kalabalık bir şehirde yaşayan Rachel Newby ve Liam Culbertson günlük besin gereksinimlerini ise 80 dolara kurdukları bir kümes aracılığıyla sağlıyor. 5 dişi, 2 erkek ördek alarak bir yumurta çiftliği kurdular. Ayrıca organik tarımla uğraşarak sebze ve meyve yetiştiriyorlar.



