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Elektronik alet olmadan yaşayan fotoğrafçı Niki Boon, çocuklarını doğada yetiştiriyor

Seray Üstün Seray Üstün
07.04.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşini ve yaşadığı ülkeyi terk ederek Yeni Zelanda’ya taşınan Niki Boon, çocuklarını modern dünyanın uzağında yetiştiriyor. Teknolojik aletlerden uzak yaşayan çocukların en büyük tutkusu ise doğada özgürce hareket etmektir. Metropol hayatını bırakarak doğa ile iç içe yaşam süren ailenin hikayesi oldukça ilgi çekici.

Elektronik alet olmadan yaşayan fotoğrafçı Niki Boon, çocuklarını doğada yetiştiriyor

Niki Boon, İskoçya’da bir fizyoterapist olarak görev yaparken hobi olarak fotoğraf çekmeye başladı. Fotoğraf sanatına olan tutkusu ona bilmediği bir dünyanın kapılarını açtı. Mesleğini bıraktı ve Yeni Zelanda’ya yerleşmeye karar verdi. Çocuklarıyla birlikte kendilerine bambaşka bir hayat kurdu.

‘ONLARIN HİKAYELERİ BENİM DE HİKAYELERİM’

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Sosyal medya hesabından sık sık kendi hayatlarına dair çektiği fotoğrafları paylaşan Boon, “Çocukların, çocukluklarını doyasıya yaşayabilecekleri bir dünyaları olmalı. Bu da ancak teknolojiden uzak bir hayat tarzı ile mümkün. Bazılarına göre benim bu kararım geleneklere uymuyor olabilir. Çektiğim en güzel kareler; çocuklarımın günü gününe yaşadıkları, hayattaki maceraları keşfettikleri kareler. Hayattaki tek tutkum, onların bir daha geri gelmeyecek bu güzel günlerini fotoğraflamak. Onların hikayeleri, benim de hikayelerim” ifadelerini kullandı.

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Boon'un “Çocukluğun En Doğal Hali'” adlı kitabı dört çocuğunun Yeni Zelanda'daki 40.000 metrekarelik çiftliklerinde teknolojiden uzak geçen hayatını bir fotoğraf serisiyle anlattı. Bu kitap onun fotoğrafçılık arzusunun ölümsüz meyvesi haline geldi.

ÇOCUKLARI HİÇ OKULA GİTMEDİ

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10 dönümlük bir arazi alan Boon, 4 çocuğuyla birlikte kimilerine göre radikal olabilecek bir yaşam sürüyor. Boon, çocuklarının bugüne kadar hiç okula gitmediğini, televizyon izlemediğini ve elektronik alet kullanmadıklarını söylüyor. Onların korku duymadan yaşamaları ise annelerinin tek amacı.

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