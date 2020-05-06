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  4. Parasız olan 8 çocuk annesi aç çocuklarını doyurmak için taş pişirmek zorunda kaldı

Parasız olan 8 çocuk annesi aç çocuklarını doyurmak için taş pişirmek zorunda kaldı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle parasız kalan Kenya’dan Widow Peninah Bahati Kitsao, çocuklarına yemeğin piştiğine inandırmak için ocakta taş kaynattı.

Parasız olan 8 çocuk annesi aç çocuklarını doyurmak için taş pişirmek zorunda kaldı

Koronavirüs nedeniyle parasız kalan sekiz çocuk sahibi dul anne, yemeği beklerken uyuyakalmaları umuduyla çocuklarını oyalamak için onlara taş pişiriyor. Koronavirüs pandemisinden önce çamaşır yıkayarak geçimini sağlayan çaresiz anne Peninah Bahati, karantina uygulamasına geçildiğinden beri para kazanamadığı için yiyecek alamıyor. Zor durumdaki kadının komşusu Prisca Momanyi, açlıktan ağlayan çocukların sesini duyduktan sonra Kenya televizyonuna komşusunun verdiği mücadeleyi anlattı.

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Suyu ve elektriği olmayan iki odalı bir evde yaşayan Peninah’ın kocası, geçen sene bir çete tarafından öldürüldü. Ancak çocuklar, annelerinin çaresizce başvurduğu yöntemi kısa sürede anladı.

ÇARESİZ ANNEYE YARDIM YAĞIYOR

Anne Peninah, “çocuklar, onlara yalan söylediğimi bildiklerini söylediler. Ama yapabilecek başka bir şeyim yoktu. Çünkü hiçbir şeyim yok” dedi. Peninah’ın yaşadığı zor durum haber bültenlerinde yer aldıktan sonra, Peninah ve ailesine yardım etmek için bağışlar gelmeye başladı. Komşu Prisca, Peninah için bir banka hesabı oluşturdu, çünkü Peninah’ın okuma yazması yoktu. Gelen yardım bağışları bu hesapta toplanıyor. Konu hakkında konuşan Peninah “Ülkenin her yanında telefonlar alıyorum. Kenyalıların bu kadar sevgi dolu olabileceğine inanamıyorum. Herkes bana nasıl yardımcı olabileceklerini soruyor” dedi.

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Kenya hükümeti koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen gruplara yönelik bir gıda programı oluşturduğunu açıklamıştı, ancak bu yardımlar da Peninah’a hiç ulaşmadı.

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Kenya’da şu ana kadar kaydedilmiş 490 koronavirüs vakası ve 24 koronavirüs kaynaklı ölü var.


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