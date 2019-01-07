Paraşütçü hortuma kapıldı! Eşi çaresizce izledi: İnanılmaz anlar

Yamaç paraşütçüsünün yerde bekleyen karısı tarafından çekilen görüntülerde, paraşütçünün uçtuğu sırada toz hortumuna yakalanıp havada takla atarak savrulduğu görülüyor.

Bu görüntüler karşısında paniğe kapılan karısının çığlıkları ve kocasına dikkatli ol diye seslendiği duyuluyor.

TEKRAR KONTROLÜ KAZANMAYI BAŞARDI

Hortumun savurduğu paraşütçü bir süre sonra tekrar paraşütün kontrolünü kazanıp uçmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Bu sırada hortum ise yerde bekleyen paraşütçünün karısına ve arkadaşlarına doğru yön değiştirip bir anlığına yerde panik yaratıyor. Neyseki daha sonra tekrar yön değiştirip, uzaklaşarak kimseye zarar vermiyor.

