TREND

Paraşütçü hortuma kapıldı! Eşi çaresizce izledi: İnanılmaz anlar

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 07.01.2019 20:52 | Son Güncelleme

Avustralyalı bir yamaç paraşütçüsü ’toz hortumu’na yakalanıp, hayatının en zor uçuşunu gerçekleştirdi. Eşi ise çaresizce o anları kaydetti.

Yamaç paraşütçüsünün yerde bekleyen karısı tarafından çekilen görüntülerde, paraşütçünün uçtuğu sırada toz hortumuna yakalanıp havada takla atarak savrulduğu görülüyor.

Bu görüntüler karşısında paniğe kapılan karısının çığlıkları ve kocasına dikkatli ol diye seslendiği duyuluyor.

TEKRAR KONTROLÜ KAZANMAYI BAŞARDI

Hortumun savurduğu paraşütçü bir süre sonra tekrar paraşütün kontrolünü kazanıp uçmaya kaldığı yerden devam ediyor.

Bu sırada hortum ise yerde bekleyen paraşütçünün karısına ve arkadaşlarına doğru yön değiştirip bir anlığına yerde panik yaratıyor. Neyseki daha sonra tekrar yön değiştirip, uzaklaşarak kimseye zarar vermiyor.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Tepki yağıyor: 'Ölüleri mezara gömmek yerine...'Tepki yağıyor: 'Ölüleri mezara gömmek yerine...'
Ne olduğunu anlayınca çığlık attılar!Ne olduğunu anlayınca çığlık attılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paraşüt avustralya

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Çocuğunu cebinde notla AVM'de terk eden anne ortaya çıktı!

Çocuğunu cebinde notla AVM'de terk eden anne ortaya çıktı!

İrem Derici iddialara yanıt verdi!

İrem Derici iddialara yanıt verdi!

Ece Erken: Garson 'Deniz Çakır haklı' dedi

Ece Erken: Garson 'Deniz Çakır haklı' dedi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

iPhone almak için böbreğini satmıştı! Şimdiki hali inanılmaz

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

İlk kez kayak ve snowboard yapacaklara tavsiyeler

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tepki yağıyor: 'Ölüleri mezara gömmek yerine...'

Tepki yağıyor: 'Ölüleri mezara gömmek yerine...'

Arka bahçelerinde görünce şok oldular!

Ne olduğunu anlayınca çığlık attılar!

Fidel Castro'nun torununun yaşamı görenleri şaşırtıyor

Fidel Castro'nun torununun lüks yaşamı şaşırtıyor!

Avustralya'dan düşen uçaktan beş kişi sağ kurtuldu!

Mucize! Düşen uçaktaki herkes sağ olarak kurtuldu

Japonya'da 278 kiloluk dev ton balığı 3 milyon dolara satıldı

Dev ton balığı öyle bir paraya satıldı ki!

Ağır Ailem'de Casey'in sözleri şoka uğrattı! 'Ölene kadar yemeye devam edeceğim'

Ağır Ailem'de Casey'in sözleri şoka uğrattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.