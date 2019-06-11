Paraşütçü kayalara böyle çakıldı!

\u0130spanya'da falezlerden havaya s\u00fcz\u00fclen para\u015f\u00fct\u00e7\u00fc kayalara aya\u011f\u0131n\u0131 \u00e7arpt\u0131.\nTalihsiz para\u015f\u00fct\u00e7\u00fc aya\u011f\u0131 k\u0131r\u0131lm\u0131\u015f bir \u015fekilde yere indi.\nO anlar kameralar taraf\u0131ndan b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\n\u00d6zelliklerini g\u00f6ren hayran kal\u0131yor! \u0130\u015fte en iyi oyuncu notebook Dakikalar i\u00e7inde al\u0131p kaybolduTart\u0131\u015fma b\u00fcy\u00fcyor! 'Pedofil el kitab\u0131' mahkemelik oldu
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