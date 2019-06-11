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Paraşütçü kayalara böyle çakıldı!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2019 18:35 | Son Güncelleme

İspanya'da bir paraşütçü kayalara çarparak ayağını kırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

İspanya'da falezlerden havaya süzülen paraşütçü kayalara ayağını çarptı.

Talihsiz paraşütçü ayağı kırılmış bir şekilde yere indi.

O anlar kameralar tarafından böyle görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
paraşütçü ispanya

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