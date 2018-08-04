MAGAZİN

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2018 23:48 | Son Güncelleme

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Paris Hilton, Adriana Lima-Metin Hara çifti hakkında, "Adriana'yı daha önce bu kadar hiç mutlu görmedim.O harika bir adama benziyor, onlara sevgilerimi gönderiyorum'' dedi.

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

KKTC'de bir etkinliğe katılmak üzere özel uçakla Ercan Havaalanı'na gelen dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Limak Hotel'de basın toplantısı düzenledi. Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan K. Kavaloğlu ile gazetecilerin sorularını cevaplayan Hilton, gezmeyi çok sevdiğini ve KKTC’de olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade etti. Başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söyleyen Hilton, gazetecilerin "Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?" sorusuna, “Neden olmasın” cevabını verdi.

paris-hilton

'GÜZELLİĞİMİN SIRRI ANNEM'

Bir gazetecinin "Güzelliğinizin sırrı ne?” sorusuna ise Hilton, “Güzelliğimin sırrı annem” yanıtını verdi. Doğal ürünler kullandığını ve kendisindeki her şeyin de doğal olduğunu söyleyen Hilton, “İşte bu şekilde ışıldıyorum” dedi.

2554370-728xauto

'HARİKA BİR ADAMA BENZİYOR'

Başka bir gazetecinin Adriana Lima’nın bir Türk ile birlikte olduğunu hatırlatarak, “Hiç Türk sevgiliniz oldu mu?” sorusu üzerine ise Hilton, “Hayır olmadı. Ama onların harika bir çift olduğunu düşünüyorum. Adriana’yı daha önce bu kadar mutlu görmemiştim. O harika bir adama benziyor, onlara sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

PARTNERKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadıKapağı kaldırdığı anda... Çıkanı görünce inanamadı
Dondurma keyfiDondurma keyfi
Demet Akalın'ın uçağında panik anları Demet Akalın'ın uçağında panik anları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paris hilton Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Amerikalı model

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dondurma keyfi

Dondurma keyfi

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

Demet Akalın'ın uçağında panik anları

Belçim Bilgin köyde tatil yaptı

Belçim Bilgin köyde tatil yaptı

Hakan Altun: Dolar anamızı ağlattı

Hakan Altun: Dolar anamızı ağlattı

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

Paris Hilton Kıbrıs'ta!

Aşk sahile vurdu

Aşk sahile vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.