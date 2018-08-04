Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

KKTC'de bir etkinliğe katılmak üzere özel uçakla Ercan Havaalanı'na gelen dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Limak Hotel'de basın toplantısı düzenledi. Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan K. Kavaloğlu ile gazetecilerin sorularını cevaplayan Hilton, gezmeyi çok sevdiğini ve KKTC’de olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade etti. Başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söyleyen Hilton, gazetecilerin "Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?" sorusuna, “Neden olmasın” cevabını verdi.

'GÜZELLİĞİMİN SIRRI ANNEM'

Bir gazetecinin "Güzelliğinizin sırrı ne?” sorusuna ise Hilton, “Güzelliğimin sırrı annem” yanıtını verdi. Doğal ürünler kullandığını ve kendisindeki her şeyin de doğal olduğunu söyleyen Hilton, “İşte bu şekilde ışıldıyorum” dedi.

'HARİKA BİR ADAMA BENZİYOR'

Başka bir gazetecinin Adriana Lima’nın bir Türk ile birlikte olduğunu hatırlatarak, “Hiç Türk sevgiliniz oldu mu?” sorusu üzerine ise Hilton, “Hayır olmadı. Ama onların harika bir çift olduğunu düşünüyorum. Adriana’yı daha önce bu kadar mutlu görmemiştim. O harika bir adama benziyor, onlara sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

İHA

