MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paris Hilton dördünce kez nişanlandı

Paris Hilton dördünce kez nişanlandı

18.02.2021 15:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Paris Hilton dördünce kez nişanlandı

Paris Hilton dün hem 40'ıncı yaşına girdi hem de evlilik için ilk adımı attı. Erkek arkadaşı Carter Reum ile nişan fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Bu Hilton'un dördüncü nişanı...

Dünyanın en ünlü sosyetik ismi Paris Hilton, erkek arkadaşı Carter Reum ile nişanlandığını dün Instagram sayfasından duyurdu. 17 Şubat doğumlu olan Hilton 40’ıncı yaş gününde nişan haberini paylaştı.

People dergisine göre Hilton,13 Şubat’ta evlenme teklifine ‘evet’ dedi.

XC4abI7pdEKeMWwH1itMFA

Plajda yapılan nişan esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Hilton, “Doğum günüm için tropikal cennete özel bir yolculuk planladı. Sahilden akşam yemeğine doğru yürürken, Carter bizi çiçeklerle süslenmiş bir kulübeye götürdü ve diz çöktü. Evet, sonsuza kadar evet dedim. Sonsuza dek birlikte olmayı tercih edeceğim başka kimse yok” mesajını yazdı.

qTfmu3gVNUi3tUdHWtCZKw
Hilton, Ocak 2020’de Altın Küre partisinde birlikte görüntülendiği VEEV Spirits şirketinin kurucu ortağı olan Reum ile ilişkisini Nisan 2020’de duyurmuştu.

PODCAST REKLAMI MI?

Nişan haberi, Hilton’un This Is Paris adlı podcast’inin yayınlanmasınan birkaç gün öncesine geldi. Hilton da kendini tanıtma fırsatlarını geri çevirmeyen ünlülerden. Dolayısıyla bu nişanın podcast reklamı olduğu ve programın ilk bölümünde Hilton’un bol bol nişanından bahsedeceği düşünülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Üstsüz paylaşımı gören o ülke ayağa kalktıÜstsüz paylaşımı gören o ülke ayağa kalktı
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Kar yerini yağmura bırakıyor!

Kar yerini yağmura bırakıyor!

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

İzmir'deki vahşette yeni gelişme: Oğlu tutuklandı

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

Doktor önce diyetisyen eşini öldürdü, ardından intihar etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Skandalları olay olmuştu! 'Cinsel yönden ne olduğumun...'

Diğer Haberler

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'den dekolteli paylaşım

İbo'nun müstakbel gelini dekoltesiyle şov yaptı

Hande Erçel'in aile saadeti! Beğeni yağdı

Son pozları mest etti! Beğeni yağdı

Doha Elenouty kimdir? Kibariye’nin eşinden çocuk aldırdığı iddiasıyla gündeme gelen Doha Elenouty kaç yaşında, nereli?

Kürtaj iddialarıyla gündemde! Doha Elenouty kimdir?

Rihanna’nın üstsüz paylaşımı kriz çıkardı! Polise şikayet ettiler

Üstsüz paylaşımı gören o ülke ayağa kalktı

Doha Elenouty'den şok iddia: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım!

'Hamile kaldım, çocuk aldırdım'

Demi Lovato: Aşırı doz uyuşturucudan 3 kez felç ve kalp krizi geçirdi

Olay itiraf! 'Aşırı doz uyuşturucudan...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.