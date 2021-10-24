Paris Hilton düğün öncesi istediği hediye listesini duyurdu

Oteller zinciri varisi Paris Hilton ner ne kadar düğün tarihini sır gibi saklayıp "Çok yakında..." dese de son birkaç gündür tüm ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte bekarlık günlerine veda ediyor. Hilton, kutlamalara ait fotoğrafları da takipçileriyle paylaşıyor.

EN UCUZ PARÇA 180 DOLARLIK TABAK

Nişanlısı Carter Reum ile kasımda evlenmesi beklenen Hilton, davetlilerden düğün hediyesi olarak neler istediğinin listesini çıkardı. Mutfak malzemelerinden dekorasyona lüks ürünlerin olduğu listede en ucuz parça 180 dolarlık tabak.

İşte o listeden bazı ürünler:

Hermes marka supla: 495 dolar

Gümüş mumluklu abajur: 1220 dolar

Ercuis marka hayvar-votka servis seti: 1845 dolar

Şampanya kovası: 860 dolar

Ayı biblosu: 370 dolar

Christofle marka bıçak: 370 dolar

