Paris Hilton evlenemiyor! Nedeni ise...

ABD’li sosyete güzeli Paris Hilton, nişanlısı aktör Chris Zylka ile evlenmeye hazırlanıyor.

Ancak çiftin evlenmesinin önünde önemli bir engel var. O da müstakbel gelinin düğün günü için boş vaktinin olmaması.

Entertainment Weekly Dergisi’ne konuşan 36 yaşındaki Hilton zaman yokluğunu “Ajandam öyle dolu ki. Resmen tek bir günüm bile boş değil” sözleriyle açıkladı.

Hilton, şimdiden gelinlik için dünyaca ünlü markaların tasarımcıları olan yakın arkadaşlarının kendisine onlarca elbisenin eskizlerini gönderdiğini de açıkladı.