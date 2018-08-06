MAGAZİN

Paris Hilton, Türk kahvaltısına hayran kaldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısına hayran kaldı. Ünlü isim, kahvaltının videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Paris Hilton, Türk kahvaltısına hayran kaldı

Dünyaca ünlü ABD’li model Paris Hilton, KKTC’deki özel bir otelde DJ kabinine geçti ve kendisini dinlemeye gelenlere keyifli saatler yaşattı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sevenleri, Hilton ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu. Etkinlik öncesi havai fişek gösterisi ile birlikte performansa başlayan Hilton, kısa bir konuşma yaparak tüm sevenlerini selamladı.

‘BALAYINA NEDEN OLMASIN?’

Bugün sabah saatlerinde otelden ayrılan Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu çekerek İnstagram hesabında paylaştı. ‘Türk kahvaltısı zamanı’ ifadelerini kullanan Hilton, ilginç tepkileriyle beğenisini dile getirdi. Hilton, gazetecilerin, “Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?” sorusuna, “Neden olmasın” cevabını verdi.

Hilton’a işlemeli sandık, yüzük ve kolye hediye edildi.


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Anahtar Kelimeler:
paris hilton türk kahvaltısı KKTC

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