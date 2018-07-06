Paris Hilton'un bikinili videosu olay oldu!

Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton son paylaştığı video ile takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Seksi manken fiziğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Takipçileri ünlü yıldızın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

FİZİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Seksi mankenin sosyal medya hesabından paylaştığı bir bikini markasının tanıtımı için çekilen videosu takipçilerinin yüreğini hoplattı. Güzel manken fiziğiyle hala dünyanın bir numarası olduğunu paylaştığı videoyla göz önüne seriyor.



