MAGAZİN

Paris Hilton'un bikinili videosu olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2018 23:44 | Son Güncelleme

Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton'un sosyal medyadan paylaştığı ve bir bikini markasını tanıttığı videosu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Paris Hilton'un bikinili videosu olay oldu!

Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton son paylaştığı video ile takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Seksi manken fiziğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Takipçileri ünlü yıldızın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

FİZİĞİYLE BÜYÜLÜYOR
Seksi mankenin sosyal medya hesabından paylaştığı bir bikini markasının tanıtımı için çekilen videosu takipçilerinin yüreğini hoplattı. Güzel manken fiziğiyle hala dünyanın bir numarası olduğunu paylaştığı videoyla göz önüne seriyor.


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