Parlak saçlara sahip olmasının sırrını paylaştı! Ayda sadece iki kez yıkadığını söyledi

Haylee saçlarının daha bakımlı, sağlıklı ve uzun görünmesinin arkasında ‘saç eğitimi’ olarak bilinen bir adımın yattığını söyledi. Saçlarının yıkamadan 25 gün dayanabildiğini ve buklelerinin şeklini koruduğunu ifade eden Haylee, takipçilerine bu rutine başlayabilmeleri için tavsiyeler verdi.

GÜZELLİK RUTİNİ ŞAŞIRTTI

Saç derisinin uzun süre yıkanmaması daha yağlı ve yapışık bir görüntünün oluşmasına neden olur. Uzun süreli yapılmayan saç temizliği çoğu zaman rahatsızlık hissi uayndırır. Ancak TikTok’ta ‘Theredhead’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Haylee, saç bakım rutiniyle bütün tabuları yerle bir etti. Haylee, “Öncellikle bu süre boyunca size yetecek bir kuru şampuana ihtiyacınız var. Kuru şampuanı sabahları kullanmak yerine gece geç saatlerde tercih edin. Daha çok işe yaradığını göreceksiniz” dedi.

Haylee ayrıca saçınızı yağlandırmadan nasıl çözeceğiniz konusunda tavsiyelerde bulundu. Haftalık olarak kişisel temizlik gereğince duş alınması gerektiğini vurgulayan Haylee banyoda uymanız gereken kuralları da anlattı. Haylee, “Saçınızı fırçayla taramak yerine daha daha geniş dişli bir tarakla tarayın. Bu normal bir fırçanın yapacağından daha az yağlı bir görüntü oluşturur. Duşa girdiğinizde saçınızı buhardan uzak tutmak için saçınızı sarın.” diye konuştu.

“BİZ YAPAMAYIZ”

Saçların yıkandığı duş günlerinde Haylee, mutlaka nemli kalmasını sağlayacak bakım kürlerini tavsiye etti. Saçların uçlarını nemli tutmak için argan yağı kullandığını dile getirdi. Haylee’nin bakım rutinini demeye çalıştıklarını ifade eden sosyal medya kullanıcıları saçlarının onun gibi gözükmediğini yorumlara ekledi. Bir kullanıcı “Dört gün sonra saçlarım tamamen ıslak görünüyor” derken bir diğeri ise “Saçlarım tamamen yağa bulandı” dedi.Haylee saçlarının sadece saç ürünleri koktuğunu iddia ederken, bazı insanlar şüpheciydi.



