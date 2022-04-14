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Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

14.04.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan’ın 13. Günü iftar sofrası için aklınızda bugün ne pişirsem sorusu olduğunu eminiz. İftara özel birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan iftar menüsü ile akşam yemeğinde damak çatlatan bir sofra kurabilirsiniz. Geleneksel lezzetlerle süslü bu harika menü için gerekli malzemelerin çoğu muhtemelen mutfağınızda yer alıyordur.

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Ramazan ayında iftara ne pişirsem telaşı herkeste vardır. Ramazan’a özel iftarda rutinin dışında yemekler yapmak herkesin gönlünden geçen. Ramazan’ın 13. günü için iftarda orucunuzu mükemmel yayla çorbası ile açabilir peşinden kimsenin hayır diyemeyeceği kıymalı patates yemeği ile devam edebilirsiniz. Ardından lezzetli ve doyurucu şehriye pilavı ve tatlı bir kapanış için revaniyi tercih edebilirsiniz. Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 yemek kaşığı (tepeleme) un
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı limonun suyu
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 6 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı kuru nane

YAYLA ÇORBASI YAPILIŞI

  • Çorbayı pişireceğiniz tencereye 2 su bardağı yoğurt, 1,5 yemek kaşığı un, 2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyip pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
  • 1 yumurta sarısını da karışımın üzerine ekledikten sonra tekrar karıştırın.
  • 6 su bardağı soğuk suyu da ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın.
  • Çorba kaynamaya başlayınca yıkayıp süzdüğünüz 1 çay bardağı pirinci ekleyin ve tekrar kaynamaya bırakın.
  • Bu sırada ayrı bir tavada 2'şer yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını kızdırın.1 yemek kaşığı kuru naneyi de üzerine ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
  • Hazırladığınız yağı kaynamakta olan çorbanın üzerine dökün.
  • Güzelce karıştırıp ocağın altını kapatın.

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KIYMALI PATATES YEMEĞİ

  • 500 gr kıyma
  • 2 soğan
  • 3 sivri biber
  • 3-4 domates
  • 4-5 patates
  • 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 2 yemek kaşığı salça
  • 2 su bardağı su
  • Karabiber
  • Tuz

KIYMALI PATATES YEMEĞİ YAPILIŞI

  • Soğanı doğrayıp yağda kavurun. Kıymayı ilave edip 5 dakika daha kavurun. Karabiber ilave edin.
  • Kıymanın üzerine dilimlenmiş patates, domates ve biberleri yerleştirin. Bir su bardağı su ile salçayı eritip tencereye ilave edin.
  • Kalan suyu ekleyip tuzunu ilave edip pişirin. Sıcak servis yapın.

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ŞEHRİYE PİLAVI

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 su bardağı arpa şehriye
  • Tuz
  • 3 su bardağı sıcak su

ŞEHRİYE PİLAVI YAPILIŞI

  • Pilav tenceresine tereyağını koyarak eritin, sıvı yağı ekleyin.
  • Şehriyeleri ekleyin ve biraz kırmızılaşana kadar yani rengini alana kadar kavurun.
  • Üzerini bir parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin, ben 3 su bardağı ekledim. Gerekirse ilave yapabilirsiniz.
  • İsteğe bağlı olarak bu aşamada bulyonu ekleyebilirsiniz.
  • Son olarak tuzunu da ekleyerek kapağını kapatın.
  • Şehriyeler suyu çekince altını kapatabilirsiniz.
Her biri birbirinden lezzetli! Ramazan'ın 12.günü iftar menüsüHer biri birbirinden lezzetli! Ramazan'ın 12.günü iftar menüsü

REVANİ TARİFİ

  • 3 adet yumurta
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı irmik
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

ŞERBETİ İÇİN

  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 3 su bardağı su
  • ½ adet limon suyu

REVANİ YAPILIŞI

  • Tatlının şerbetini hazırlamak için; 3 su bardağı su ve 2,5 su bardağı toz şekeri bir tencereye aktarın.
  • Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin ve ılınması için ocaktan alın.
  • 3 yumurta bir kabın içerisine aktarın.
  • Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri bir mikser yardımıyla toz şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı irmiği de ekledikten sonra tekrar karıştırın.

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  • Son olarak 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilini de karışıma ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.
  • Yağlanmış fırına dayanıklı kalıbın içerisine hazırladığınız revani karışımını dökün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişirin. Fırından çıkardığınız revaninin ilk sıcaklığı geçtikten sonra oda sıcaklığında soğumuş şerbeti üzerine dökün ve şerbeti çekene kadar bekleyin.
  • Ardından bıçak yardımıyla revaniyi dilimleyin.
  • Dilimlediğiniz ılık tatlıya rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun!


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