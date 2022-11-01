Parmak yedirten lezzet: Nefis siron tarifi! Siron nasıl yapılır?

Yufkalı lezzetler en sevilen yemekler arasında bulunuyor. Yufkayla kıymanın uyumu herkes tarafında biliniyor. Siron yemeği de yufka ve kıymayı birleştirerek enfes bir lezzet oluşturuyor.

MALZEMELER 3 adet yufka

1 yemek kaşığı tereyağı

150 gram dana kıyma

1 çay kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Sulandırılmış Yoğurt Sos İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Tereyağlı Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı domates salçası (arzuya göre)

Üzeri İçin:

1 avuç maydanoz (arzuya göre) (kıyılmış)

TARİF Yufkayı en ucundan başlayarak sıkıca yuvarlayın.

3-4 cm kalınlığında yufka halkaları kesin.

Yağladığınız borcama yufkaları dik olacak şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika yufkaları kızarana kadar pişirin.

Sarımsaklı sulandırılmış yoğurdu hazırlamak için süzme yoğurdu, suyu, tuzu ve rendelenmiş sarımsakları bir kabın içinde iyice karıştırın. Fırından çıkan yufkaların üzerine kaşık yardımıyla dökün ve bu harçtan 3 yemek kaşığı kadarını ayırın.

Yoğurt döktüğünüz yufkaları tekrardan 180 derecede 10 dakika pişirin.

Bu sırada tereyağını eritip soğanları yumuşayıncaya kadar kavurun.

Kavrulmuş soğanlara kıymayı ekleyin ve iyice pişene kadar kavurmaya devam edin.

En son salça, tuz ve karabiberi ekleyin.

Tüm malzemeler güzel karışınca ve piştiğinde ocaktan alın.

Fırından çıkan yufkaların üzerine kıymalı harcı eşit şekilde yayın.

Ayırmış olduğunuz yoğurtlu sostan üzerine gezdirin.

Üzerine yağ gezdirmek için küçük bir tavada tereyağı, pul biber ve tereyağını eritin.

Son olarak tereyağlı sosunu üzerine gezdirin ve süslemek için kıyılmış maydanozları serpin.

AFİYET OLSUN!

