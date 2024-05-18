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  4. Parti tarzı olay oldu! Dilan Çiçek Deniz file eteğiyle Cannes'a damga vurdu

Parti tarzı olay oldu! Dilan Çiçek Deniz file eteğiyle Cannes'a damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.05.2024 13:17
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Son dönemde estetikleri ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de Cannes'ta ortaya çıktı. Uma Thurman ve Jacob Elordi’nin başrollerinde yer aldığı “Oh, Canada” filminin partisine katılan ünlü isim tarzıyla dikkat çekti.

Parti tarzı olay oldu! Dilan Çiçek Deniz file eteğiyle Cannes'a damga vurdu

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Her yaptığı olay olan ünlü isim son olarak özel hayatıyla gündem olmuştu. Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü isim şimdi de Cannes'ta ortaya çıktı.

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  1. Cannes Film Festivali’ne katılan ve Richard Gere, Uma Thurman ve Jacob Elordi’yi buluşturan “Oh, Canada” filminin partisine giden Deniz, tarzı ile takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

File eteği, crop üstü ve siyah ceketi ile geceye damga vuran Dilan Çiçek Deniz pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Çok güzel', 'Bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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Dilan Çiçek Deniz
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