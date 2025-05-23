Partide erkek arkadaşını ateşe verdi! Nedeni ise duyanların ağzını açık bıraktı! Mahkemeden çıkarken bakın ne yaptı...

24 yaşındaki Corbie Jean Walpole, 23 yaşındaki erkek arkadaşı Jake Loader'ı ateşe verdi. Corbie Jean Walpole, 7 Ocak 2024'te evinin arka bahçesinde içki içerken, o sırada 23 yaşında olan Jake Loader'ın üzerine benzin döküp onu ateşe verdi. Yargılanan kadına, 7 yıl hapis cezası verildi.

ÇÖREK YAPMASINI SÖYLEYİNCE SİNİRLENDİ

Yerel haber kaynaklarına göre çift, ev partisinde 12 saat boyunca içki içti. Gerilen ikiliden Loader'ın Walpole'a erkeklerle içki içmeyi kaldıramıyorsa “mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylediği. Mahkemede bu sözün Walpole'u öfkelendirdiği belirtildi.

Mahkemede, olay sırasında Loader'ın arkadaşları onun çığlık attığını duyduklarını, alevleri söndürmeye çalıştıklarını ve sonra havuza attıklarını söyledi. Genç adam sekiz gün komada kaldı, 74 gün yanık ünitesinde tedavi gördü ve 10 ameliyat geçirdi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Walpole mahkemede yaptığı konuşmada, “Bugün Jake'e yaptıklarımdan dolayı kendimi korkunç, pişman ve suçlu hissediyorum, sadece Jake'e değil, ailesine, sevdiklerine, ortak arkadaşlarına, tüm bu olaydan etkilenen herkese” dedi.

Saldırgana daha sonra Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) teşhisi konuldu. Yargıç Jennifer English, eylemin “uyuşturucu ve alkol kaynaklı bir şiddet” olduğunu belirterek, “Bu olay hem mağdur ve ailesi hem de sanık ve ailesi açısından trajik bir vaka. İki genç hayat mahvoldu,” dedi. Ceza alan kadının mahkemeden çıkarken gülümsemesi ise dikkat çekti.