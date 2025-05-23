Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Partide erkek arkadaşını ateşe verdi! Nedeni ise duyanların ağzını açık bıraktı! Mahkemeden çıkarken bakın ne yaptı...

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki Corbie Jean Walpole, bir ev partisinde cinsiyetçi sözleri nedeniyle erkek arkadaşını ateşe verdi. Yargılanan kadına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Partide erkek arkadaşını ateşe verdi! Nedeni ise duyanların ağzını açık bıraktı! Mahkemeden çıkarken bakın ne yaptı...
Jale Uslu

24 yaşındaki Corbie Jean Walpole, 23 yaşındaki erkek arkadaşı Jake Loader'ı ateşe verdi. Corbie Jean Walpole, 7 Ocak 2024'te evinin arka bahçesinde içki içerken, o sırada 23 yaşında olan Jake Loader'ın üzerine benzin döküp onu ateşe verdi. Yargılanan kadına, 7 yıl hapis cezası verildi.

r260_131_682_553_w960_h960_fmax

ÇÖREK YAPMASINI SÖYLEYİNCE SİNİRLENDİ

Yerel haber kaynaklarına göre çift, ev partisinde 12 saat boyunca içki içti. Gerilen ikiliden Loader'ın Walpole'a erkeklerle içki içmeyi kaldıramıyorsa “mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylediği. Mahkemede bu sözün Walpole'u öfkelendirdiği belirtildi.

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef IdbOiY

Mahkemede, olay sırasında Loader'ın arkadaşları onun çığlık attığını duyduklarını, alevleri söndürmeye çalıştıklarını ve sonra havuza attıklarını söyledi. Genç adam sekiz gün komada kaldı, 74 gün yanık ünitesinde tedavi gördü ve 10 ameliyat geçirdi.

Ekran görüntüsü 2025-05-23 111900

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Walpole mahkemede yaptığı konuşmada, “Bugün Jake'e yaptıklarımdan dolayı kendimi korkunç, pişman ve suçlu hissediyorum, sadece Jake'e değil, ailesine, sevdiklerine, ortak arkadaşlarına, tüm bu olaydan etkilenen herkese” dedi.

547326a0-0c0d-45f8-8137-6fae446e

Saldırgana daha sonra Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) teşhisi konuldu. Yargıç Jennifer English, eylemin “uyuşturucu ve alkol kaynaklı bir şiddet” olduğunu belirterek, “Bu olay hem mağdur ve ailesi hem de sanık ve ailesi açısından trajik bir vaka. İki genç hayat mahvoldu,” dedi. Ceza alan kadının mahkemeden çıkarken gülümsemesi ise dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-05-23 111800

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akılalmaz olay! Midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi! Akılalmaz olay! Midesinden çıkanlar doktorları şaşkına çevirdi!
Ailesini vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkumun son sözleri...Ailesini vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkumun son sözleri...

Anahtar Kelimeler:
Yaralama ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Erdoğan dün 'Mecburuz' demişti! Yeni destek paketi geliyor...

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

Resmen tartışmaya açılıyor! AK Parti'den ilk ipucu: "Baştan sona yeni"

Ailesini vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkumun son sözleri...

Ailesini vahşice öldürmüştü! İdam edilen mahkumun son sözleri...

Türk markalı baharat acilen geri çağırılıyor! Raflardan toplatılıyor...

Türk markalı baharat acilen geri çağırılıyor! Raflardan toplatılıyor...

Ünlü metal grubunun solisti büyükelçi oldu

Ünlü metal grubunun solisti büyükelçi oldu

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

Fenomen kadın canlı yayında defalarca bıçaklandı! Herkes o anları izledi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.