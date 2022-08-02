Pasaport aşkı değil gerçek aşk! ''Karşı çıksaydı, beni kaybederlerdi''

Holly Hernandez isimli genç kadın, bu yılın başlarında aslen Meksikalı olan ve şu anda nişanlı vizesiyle Birleşik Krallık'ta kendisiyle yaşayan 20 yaşındaki kocası Diego ile evlendi. 2018'de sosyal medya paylaşımları üzerinde tanışan ikili birbirlerinden etkilenince Şubat 2019'da ilişki yaşamaya başladılar.

HASTANELİK OLDU

O sırada sadece 16 yaşında olan Holly, ailesini Diego'ya olan sevgisinin gerçek olduğuna ikna etmek zorunda kaldı. Babasını, şimdiki eşi ve ailesiyle ilk kez tanışmak için Meksika'ya götüren genç kadın, oraya gittiğinde heyecandan mide rahatsızlığı çektiğini ve hastanede tedavi gördüğünü anlattı.

''BENİ KAYBEDERDİ''

Holly, "Eğer ailem bana ve Diego'ya, mutlak geleceğime ve tüm hayatıma dönüşen bir şeye hayır deseydi, beni kaybederdi," diye itiraf etti. Ancak ailesi ilişkisine destek olurken, okuldaki arkadaşları onun tarafında değildi. Holly, kendisiyle dalga geçildiğini, başına kötü şeyler geleceğini söylediklerini ve onunla alay ettiklerini anlattı. Ama Holly ve Diego'nun aşkı uzun sürdü.

COVİD ENGEL OLDU

Diego, Meksika'da ilk kez görüştükten sonra Aralık 2019'da ilk kez İngiltere'ye bir gezi yaptı ve Holly'ye evlenme teklif etti. Holly ve Diego nişanlandıktan sonra birlikte yaşamayı düşündüler, ancak COVID-19 salgını planlarını durdurdu. Diego daha sonra ancak Temmuz 2020'de İngiltere'ye gidebildi. Geldiğinde Holly ve annesiyle birlikte Leicester'daki evlerinde kaldı.

EVLENDİLER

Birlikte yaşamayı sevdiklerini fark eden çift, Diego'nun Holly ile Birleşik Krallık'ta kalabilmesi için nişanlısı vizesine başvurmaya karar verdi. Eylül 2021'de vize için başvurdular ve sonunda Ocak 2022'de kabul ettiler. Nişanlı vizesi olan biri Birleşik Krallık'ta girdikten sonraki ilk altı ay içinde evlenirse, ikamet süresini iki buçuk yıl uzatmaya hak kazanıyor. Bu sebeple ikili evliliklerini de erkene çekti ve Haziran 2022'de genç çift büyülü bir törenle evlendi.

ELEŞTİRİYE BOĞULUYOR

Sosyal medyadaki takipçileri, hala Diego'nun sadece vize için yanında olduğunu söyleyerek Holly'yi eleştiriye boğuyor. Ancak genç kadın bunları umursamıyor. Sosyal medyada yüzbinlerce takipçisi olan ikili şimdi Diego'nun yakın gelecekte Birleşik Krallık'ta çalışabilmesini sağlayacak bir eş vizesine başvurdu.



