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Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında! “Ailem endişeli ama biz birbirimize aşığız”

10.06.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Dr. Phil şovuna konuk olan 60 yaşındaki Sandi isimli bir kadın, 22 yaşındaki nişanslı Peter ile nasıl tanıştığını ve hiç yüz yüze gelmemelerine rağmen evlilik hazırlıkları yaptıklarını duruyordu. Nişanlısıyla evlenmek için Nijerya’ya gitmeye hazırlanan Sandi, olumsuz eleştirilere aldırış etmediğini söyledi.

Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında! “Ailem endişeli ama biz birbirimize aşığız”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 60 yaşındaki Sandi isimli bir kadın, aralarındaki yaş farkına rağmen ruh eşini bulduğunu söyleyerek tepkileri çekti. 22 yaşındaki Peter ile sosyal medyadan tanıştığını ifade eden Sandi, “Peter ile yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada tanıştım, o benim diğer ilişkilerimde özlediğim her şeydi. Peter'la hiç yüz yüze görüşmedim. Şu anda Nijerya'da yaşıyor. Yaklaşık beş ay önce bana evlenme teklif etti, ben de ‘evet’ dedim” diye anlattı.

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“BENİ DOLANDIRMASINDAN KORKUYORLAR”

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Peter’in kendisine evlenme teklifi ettikten sonra yüzükleri kendisinin aldığını söyleyen Sandi, “Yüzükleri kendim aldım. Kızlarım ve ailem, Peter'ın beni dolandırmasından korkuyor. Ben ne yaptığımı biliyorum ve onları dinlemeyeceğim. Birkaç hafta içinde evlenebilmemiz için Nijerya'ya bir bilet aldım” dedi.

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Aralarındaki yaş farkı nedeniyle kimsenin aşklarına inanmadığını dile getiren Sandi, “Benden hiçbir zaman para istemedi. Hayatım onunla birlikte bambaşka bir noktaya ulaştı. Onu çok seviyorum ve benim hayatımı tamamen değiştirdi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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