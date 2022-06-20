23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı! ''Servet avcısı değilim. Her şeyini kaybetse de yine onunla olurum.''

Allana Luke ve Jeff Winn bir süre önce bir flört uygulamasında tanıştılar. Aralarında 36 yaş fark olan çift sıklıkla ilişkilerinin sahte olduğu konusunda eleştirilse de, bu iddiaları yalanladılar. Allana, kendisinin bir servet avcısı olmadığını, nişanlısına aşık olduğunu ve her şeyini kaybetse dahi onunla birlikte olmaya devam edeceğini söyledi.

UYGULAMADA TANIŞTILAR

İki yıl önce bir online flört uygulamasında tanışan ikili, muhteşem bir ilk randevu geçirdiklerini anlattı. Lüks bir restoranda yedikleri romantik yemekten bir hafta sonra Jeff, Allana'yı doğumgünü için Marbella'ya götürdü. Doğumgünü hediyesi, oldukça değerli bir çift küpeydi. Planladıkları bir haftalık tatil tam 17 gün sürdü ve ikili burada birbirlerine aşklarını ilan ettiler.

JET SOSYETEYİ YAŞIYOR

Bir hukuk firması sahibi olan Jeff, Birleşik Krallık'a geri döndüklerinde Allana'dan onun malikanesine taşınmasını ve kişisel asistanı olarak çalışmasını istediğinde ilişkileri gerçekten başladı. Çift şimdi Jeff'in eski bir kız okulundan restore edilmiş 11 yatak odalı malikanesinde yaşıyor. Allana jet sosyete bir yaşam tarzı içinde ve kendisine pahalı hediyeler yağıyor.

HERKES MUTLU

Haziran ayının başında Jeff'in 3.4 ayar bir pırlanta ile evlilike teklif etmesinin ardından nişanlanan çift, şimdi bir aile kurmaya hazırlanıyor. Jeff'in kendisiyle aynı yaştaki kızı Nina ve 21 yaşındaki oğlu Josh ile de çok iyi anlaşan Allana, kendi ailesinin de ilişkisi için oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu anlattı.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK

Allana, Jeff kendisinden çok daha yaşlı göründüğü için insanların onun bir servet avcısı olduğunu düşünmelerinin normal olduğunu savunsa da, aşkının gerçek olduğunda ısrar etti. "Evini kaybetse ya da iflas etse bile yine de Jeff'le birlikte olurdum" diyen genç kadın ilişkisine güvendiğini ve hatta evlenmeden önce bir ön evlilik sözleşmesi imzalamaktan mutlu olacağını ve bu nedenle devasa malikanenin haklarına sahip olmayacağını itiraf etti.

''BİR BEŞLİK ÇAKIYORLAR''

Allana ilişkisiyle gurur duyduğunu ve yargılanmaktan korkmadığını söyledi. Jeff ise daha önce de genç kadınlarla birliktelik yaşadağını ancak hiçbirinin Allana gibi rahat hissettirmediğini ve yürümediğini anlattı. Eskiden yaramaz bir erkek olduğunu söyleyen Winn, "Newcastle'da oldukça iyi tanınırım ve genç erkekler Allana ile dışarı çıktığımızda genellikle bana bir beşlik çakarlar. Ama bazı bakışlardan anlaşılan ise sadece kıskanıyorlar" dedi.



