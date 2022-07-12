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Kendisi 28 kocası 61 yaşında! ''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

12.07.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'dan Hannah Van Noot ve İngiltere'den Shaun Murray, altı yıl önce internette tanıştılar. Şimdi evli bir çift olan ikili, sık sık baba-kız sanıldıklarını ya da insanların ilişkilerinin çıkar ilişkisi olduğunu düşündüklerini anlattı.

Kendisi 28 kocası 61 yaşında! ''Ne oturum izni ne finansal yatırım: Bizimkisi aşk''

28 yaşındaki Hollandalı Hannah Van Noot ve 61 yaşındaki İngiliz Shaun Murray, müziğe olan tutkuları sayesinde 6 yıl önce internet üzerinden tanıştılar. Aralarındaki iletişimi mutlu bir evliliğe dönüştüren ikili, sık sık insanların önyargılı eleştirilerine maruz kaldıklarını ancak evliliklerinin tamamen aşk evliliği olduğunu söylediler.

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MÜZİĞE AŞIKLAR

Hannah ve Shaun, Shaun'un ünlü bir şarkıyı söylediği anları kaydettiği bir videoyu YouTube'da yayınlaması üzerine tanıştılar. Müziğe olan aşkları üzerinden bağ kuran ikilinin 6 yıl süren ilişkilerinin ardından şimdi bir aylık mutlu bir evliliği var ancak aralarındaki yaş farkı sebebiyle sık sık ilginç yorumlar alıyorlar.

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DİNLEMİYORLAR

göç

İnsanların onları sık sık baba-kız sandığını ama bunu umursamadıklarını söyleyen çift, bazılarının ise evliliklerinin finansal kazanç veya göç için kurulan bir birliktelik olduğunu varsaydıklarını anlattılar. Çift, aşklarının gerçek olduğunu bildiklerini ve yabancılardan gelen olumsuz yorumları dinlemediklerini söyledi.

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'İKİ YETİŞKİNİZ'

para

Hannah, ''İnsanların herhangi bir şey kazanmak için birbirimize ihtiyacımız olmadığını anlaması zor olabilir ama biz birbirimizi gerçekten istiyoruz. Biz, birbirini derinden önemseyen, rıza gösteren iki yetişkiniz ve önemli olan da bu.'' diye açıkladı.

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