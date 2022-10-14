Pasif eş anlamlısı nedir? Pasifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pasif kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızca "edilgen" anlamına gelen "passif" kelimesinden alıntıdır. Türkçede genellikle aktifin zıttı olarak kullanılan pasif kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Türk Dil Kurumuna göre pasif sözcüğünün dört anlamı vardır:

(Felsefe) Edilgin

(Sıfat) Çekingen, durgun

(Dil bilgisi) Edilgen

(Ticaret) Bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamı.

Ayrıca pasif kelimesiyle türetilen "pasif korunma" birleşik sözcüğü vardır. Pasif korunma, savaş sırasına düşmandan korunmak için yapılan gizlenme yöntemlerinin bütünüdür.

Pasif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler hem yazılış hem de okunuş şekilleri açısından farklı olsa da anlam olarak aynıdır. Pasif eş anlamlısı olan iki kelime mevcuttur. Bu iki kelime pasif kelimesi ile aynı manaya gelmektedir. Türk Dil Kurumuna göre Fransızca kökenli olan pasif kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Edilgin

Edilgen

Yukarıda belirtilen eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilir.

Pasifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pasifin eş anlamlısı kelimeler cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Pasif kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığına dair örnekler aşağıdaki listede yer almaktadır:

Dünkü iş görüşmesinde edilgen tavrı işi alamamasına sebep olmuştu.

Onu hiç bu kadar edilgen bir durumda görmemiştim.

Edilgin hâli hepimizi artık bezdirmişti.

Sınıfta diğerlerine nazaran edilgin duruşu hocanın da dikkatini çekmişti.

Edilgin bir mücadeleyle hayatta kalmaya çalışıyordu.

Bir sis bulutu gibi üzerine çöken edilgen hâller, varlığından nefret etmesine sebep oluyordu.

Sana olan davranışlarına bu kadar edilgen tavır sergilersen onunla asla savaşamazsın.



