Pasifik Okyanusu'nda dikkat çeken keşif! Markası bile belli, iyi korunmuş! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Ünlü bir Amerikan II. Dünya Savaşı uçak gemisinin enkazını haritalayan arkeologlar Pasifik Okyanusu'nda üç milden daha derinde dikkat çekici bir keşifte bulundular.

USS Yorktown ve mürettebatı, 7 Haziran 1942'de Midway Muharebesi sırasında birden fazla Japon saldırısı sonucu batmıştı. Hawaii'nin yaklaşık 1.000 mil kuzeybatısındaki enkaz alanı , gemi battığında hayatını kaybeden 141 mürettebat ve subay için bir savaş mezarı olmaya devam ediyordu.

KORUNMUŞ BİR ARABA BULUNDU

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) bir ekip, bölgede devam eden bakım çalışmaları kapsamında 240 metre uzunluğundaki geminin daha fazla bölümünü inceledi. NOAA Ocean Exploration ekibi, 19 Nisan Cumartesi günü denizaltı ve uzaktan kumandalı kamera kullanarak gemiyi ararken alışılmadık bir şeyle karşılaştı. Enkazın devasa iskeleti arasında kamera, kaputuna takılı yedek lastiğiyle birlikte neredeyse mükemmel şekilde korunmuş bir arabayı tespit etti. USS Yorktown'un hangarında bulunan aracın, Yorktown'un Amiral Gemisi olması nedeniyle Tümamiral Frank Fletcher'a ait olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar aracın "siyah renkte 1940-41 Ford Super Deluxe 'Woody'" olduğunu düşünüyor. NOAA şu açıklamayı yaptı: "Ön tarafında kısmen okunabilen, üstte 'SHIP SERVICE' yazan bir plaka var, ancak alt kısmı korozyon nedeniyle okunamıyor.

"Görünüşe göre Ford Super Deluxe modelinin personel arabaları, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nde karada yaygındı; ancak şimdiye kadar personel subayları için hizmet veren bir 'Woody' bulamadılar, bu nedenle bu durum potansiyel olarak bu gemi için benzersiz bir durum."