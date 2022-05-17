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Pasifik Savaşı İsyan filmi konusu nedir? Pasifik Savaşı İsyan oyuncuları kimdir? Pasifik Savaşı İsyan nerede çekildi?

17.05.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pasifik Savaşı İsyan filmi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. Bilim kurgu ve macera türünde olan Pasifik Savaşı İsyan sinemaseverleri bekliyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile Pasifik Savaşı İsyan filmi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen o detaylar!

Pasifik Savaşı İsyan filmi konusu nedir? Pasifik Savaşı İsyan oyuncuları kimdir? Pasifik Savaşı İsyan nerede çekildi?

Pasifik Savaşı İsyan filmi, macera ve bilim kurgu hayranlarına göre bir yapımdır. Pasifik Savaşı İsyan filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Sinemanın ardından televizyonda da yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte Pasifik Savaşı İsyan filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

PASİFİK SAVAŞI İSYAN KONUSU NEDİR?

Babasının uzaylılara karşı kahramanca ölümü sırasında Jaeger pilotluğu eğitimine devam etmekte olan Jake, babasının ölümünün ardından eğitimini terk eder. Bir zamanların umut vadeden pilotuyken suç dünyasına bulaşan Jake'e uzaklaştığı kız kardeşi Mako Mori tarafından son bir şans tanınır. Savaşın gölgesinde büyüyen cesur yeni nesil pilotlara liderlik etmekte olan Mako, dünyayı tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele vermektedir. Yetenekli pilot Lambertve 15 yaşındaki Jaeger hackerı Amara ile güçlerini birleştiren Jake, elinde kalan tek aile ile birlikte dünyanın gördüğü en güçlü savunma hattı olma yoluna baş koyar.

PASİFİK SAVAŞI 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • John Boyega
  • Scott Eastwood
  • Cailee Spaeny
  • Burn Gorman
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