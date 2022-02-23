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Pastalarınızı ev yapımı granüllerle süsleyin: Evde pasta süsü tarifi

23.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastanelerin önünden geçerken hemen herkesin gözü pastaların güzel görüntüsüne takılır. Lezzetinden çok süslemeleri ön plana çıkan pastaların üzerindeki renkli granüller onlara bir başka şıklık verir. İster şekli olsun ister üzerindeki meyveleri, çikolata kaplaması veya bin bir renkte süsleri pastayı pasta yapan unsurlar. Peki bu pasta süsleri nasıl yapılır? Ya size bu pasta süslerini evde yapabileceğinizi söylesek?

Pastalarınızı ev yapımı granüllerle süsleyin: Evde pasta süsü tarifi

Bir pastayı pasta yapan kendisi kadar üzerindeki süslemeleri. Renk renk, model model olan pastaların üzerindeki süslemelerin, küçükler kadar büyüklerin de iştahını açmakta işe yaradığı bir gerçek. Bu yazımızda 7'den 70'e herkesin sevdiği pasta granülü yapmak için gereken malzemeleri ve hazırlanışını detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Tarifini vereceğimiz ev yapımı granül şekerleme ile hem pastaları hem kurabiyeler ve donutları süsleyebilirsiniz. Ev yapımı lezzetli renkli granül şekerleme yapmak için hemen mutfağa girelim.

EVDE PASTA SÜSÜ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 çay bardağı haşlanmış nohut suyu

  • 1 su bardağı pudra şekeri

  • Renk vermek için gıda boyaları

  • Gıda boyası kullanmak istemeyenler için pancar suyu, ıspanak suyu, portakal suyu veya zerdeçalli su. (İçine koyduğunuz suların ölçüsü kadar nohut suyundan azaltmayı unutmayın.)

HAZIRLANIŞI

  • 1 su bardağı pudra şekerini derin bir kaba alın.

  • Önceden haşlayıp soğutulan nohut suyunu yavaş yavaş karıştırarak pudra şekerine ilave edin.

  • Akışkan olmayan bir krema haline (krem şanti gibi) gelene kadar nohut suyu ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Kaç renkte granül şekeri yapacaksanız o kadar ayrı kaplara hazırladığınız kremayı pay edin.

  • İstenilen renk oranı için gıda boyası veya meyve sebze suyu ekleyerek renklendirin.

  • Sıkma torbası, buzdolabı poşeti veya krema şırıngalarına renkli kremaları doldurun.

  • Doldurduğunuz kremaları yağlı kağıt üstüne ince çizgi, damla, yıldız veya kalp şekli vererek sıkın.

  • 1 saat boyunca kurumaya bırakın.

  • Kuruyan kremaları kontrol ederek tam anlamıyla istenilen kurulukta olduğunu görünce şerit şeklinde olanları istenilen büyüklükte kesin.

  • Yıldız, damla veya kalp şeklindeki kuru kremaları ise yağlı kağıttan dikkatli bir şekilde, formunu bozmadan alın.

  • Granülleri hava almayan kavanozlarda muhafaza edin ve gerekli olduğunda pastaları renklendirmek için kullanın.


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pasta tarifi
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