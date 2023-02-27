Pastane ay çöreği tarifi! Hem görünümü hem de tadıyla iştah kabartıyor

Pastaneden alınan ay çörekleri birçok kişinin çocukluğunu anımsatan tatlar arasında yer alıyor. Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiyle çayın, kahvenin yanında mükemmel uyum sağlayan ay çörekleri sevilerek tüketiliyor. Pastane ay çöreği nasıl yapılır merak ediyorsanız bu ay çöreği tarifine göz atabilirsiniz.
Ay çöreği pastanelerin en çok satan hamur işlerinden. Özenle hazırlanan ay çörekleri tüm gününüzü mutlu edebilecek etkiyi yaratıyor. Çayın, kahvenin yanında kendinizi şımartacak bir lezzet arıyorsanız bu ay çöreği tarifini kesinlikle denemelisiniz.
MALZEMELER
Hamuru için:
3,5 - 4 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
4 yemek kaşığı toz şeker
1 paket kuru maya
1/2 su bardağı sıvı yağ
100 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta akı (sarısı üzerine)
İç harcı için:
5 dilim bayat kek
1 çay bardağı ceviz (iri kıyılmış)
2 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tarçın
1/2 su bardağı süt
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
50 gram file badem
TARİF
Hamur için su şeker ve mayayı karıştırın.
Üzerine diğer malzemeleri de ekleyip yoğurun.
İç malzemesi için keki bir kaba ufalayın. Üzerine çekilmiş ceviz, kakao, şeker, tarçın ve sütü ekleyip karıştırın.
Harçtan alalım elimizle yatsılaştıralım ve bir kenara alın.
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