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Pastane ay çöreği tarifi! Hem görünümü hem de tadıyla iştah kabartıyor

27.02.2023 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pastaneden alınan ay çörekleri birçok kişinin çocukluğunu anımsatan tatlar arasında yer alıyor. Mis gibi kokusu ve enfes lezzetiyle çayın, kahvenin yanında mükemmel uyum sağlayan ay çörekleri sevilerek tüketiliyor. Pastane ay çöreği nasıl yapılır merak ediyorsanız bu ay çöreği tarifine göz atabilirsiniz.

Pastane ay çöreği tarifi! Hem görünümü hem de tadıyla iştah kabartıyor
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Kaç adet 9
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 413kal

Ay çöreği pastanelerin en çok satan hamur işlerinden. Özenle hazırlanan ay çörekleri tüm gününüzü mutlu edebilecek etkiyi yaratıyor. Çayın, kahvenin yanında kendinizi şımartacak bir lezzet arıyorsanız bu ay çöreği tarifini kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 3,5 - 4 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık su
  • 4 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 paket kuru maya
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta akı (sarısı üzerine)
  • İç harcı için:
  • 5 dilim bayat kek
  • 1 çay bardağı ceviz (iri kıyılmış)
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1/2 su bardağı süt
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 50 gram file badem

TARİF

  • Hamur için su şeker ve mayayı karıştırın.
  • Üzerine diğer malzemeleri de ekleyip yoğurun.
  • İç malzemesi için keki bir kaba ufalayın. Üzerine çekilmiş ceviz, kakao, şeker, tarçın ve sütü ekleyip karıştırın.
  • Harçtan alalım elimizle yatsılaştıralım ve bir kenara alın.
  • Hamuru 9 eşit parçaya bölün. Bezeyi elinizle açtırın ortasına kek harcını koyun.
  • Hamuru birleştirin ve ay şekli verin.
  • Katlama yeri altta kalacak şekilde tepsiye yerleştirin.
  • Üzerine yumurta sarısı sürün. File badem serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.
  • Ay çöreklerini bir süre oda sıcaklığında dinlendirin ve ardından servis edin.

AFİYET OLSUN!


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