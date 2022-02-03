Pastane usulü kandil simidi tarifi: Evde mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kandil simidinizi gidip pastaneden almak istemiyorsanız ama aynı pastane usulü gibi bir kandil simidi yapıp yemek isteyenleriniz mutlaka vardır. Onlar için bu haberi hazırlıyoruz. Çünkü bilindiği gibi kandil zamanları kandil simidi olmadan çekilmez. İsteyen evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapabilir. Hatta pastane usulü bile kandil simidi yapmak mümkündür. Pastane usulü mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifini sizler için derledik.
Kandil simidinin üzeri için;
-1 yumurta beyazı
Susam
Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz şeker ve yumurta sarısı karıştırılır daha sonra un ve kabartma tozu eklenir orta yumuşak kıvama geldiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz.
• 4.5 su bardağı un
• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta
• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı mahlep
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı şeker
Kandil simidinin üzeri için;
• Yumurta
• Susam tercih edebilirsiniz.
Bir kapta un ve kabartma tozu dışında tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelerek yoğuralım. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselere koyarak hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.
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