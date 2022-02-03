YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Pastane usulü kandil simidi tarifi: Evde mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pastane usulü kandil simidi tarifi: Evde mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

03.02.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandil simidi, kandil zamanlarının vazgeçilmez tadıdır. İsteyen hazır alır, isteyen evinde kendi yapar. Daha sağlıklı ve güvenli bir kandil simidi tatmak isteyenler kuşkusuz evlerinde bu lezzeti yapıp denemek isteyecektir. Evde aynı pastane usulü kandil simidi yapmak isteyenler bu haberi sakın kaçırmasın. Az malzemeyle evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapmak mümkün. İşte pastane usulü evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri...

Pastane usulü kandil simidi tarifi: Evde mahlepli ve mahlepsiz kandili simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kandil simidinizi gidip pastaneden almak istemiyorsanız ama aynı pastane usulü gibi bir kandil simidi yapıp yemek isteyenleriniz mutlaka vardır. Onlar için bu haberi hazırlıyoruz. Çünkü bilindiği gibi kandil zamanları kandil simidi olmadan çekilmez. İsteyen evde mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi yapabilir. Hatta pastane usulü bile kandil simidi yapmak mümkündür. Pastane usulü mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifini sizler için derledik.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 1 yumurta sarısı
  • 2 çorba kaşığı yoğurt
  • 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
    1. 5 çorba kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 125 gram margarin
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

Kandil simidinin üzeri için;

-1 yumurta beyazı

  • Susam

  • Dilerseniz çörek otu da ilave edebilirsiniz.

MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki margarin, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz şeker ve yumurta sarısı karıştırılır daha sonra un ve kabartma tozu eklenir orta yumuşak kıvama geldiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELERDİR?

• 4.5 su bardağı un
• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta
• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı mahlep
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı şeker

Kandil simidinin üzeri için;

• Yumurta

• Susam tercih edebilirsiniz.

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Bir kapta un ve kabartma tozu dışında tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelerek yoğuralım. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselere koyarak hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler?Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler?Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"

7 bin TL elektrik faturası geldi! "Böyle ölmem füze at"

Survivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadı

Survivor'ı bıraktı! Acun duyurdu: Şartlara dayanamadı

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'i vurmuşlar

Ece Erken'in yakın dostu Bircan Bali açıkladı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarından Seccad Yeşil'i vurmuşlar

İlginizi Çekebilir

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.