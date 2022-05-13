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Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi

13.05.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman pastası yıllardan beri vazgeçilmeyen lezzetler arasında yer alıyor. Diğer pastalara göre çok daha hafif bir tat olması tatlı olarak alman pastasını seçmeyi kolaylaştırıyor. Alman pastasının lezzeti için çok taze olması gerekiyor. Pastanelerden alınan Alman pastalarının hepsinde istenilen tat yakalanamıyor. Evde kolayca yapacağınız Alman pasta ile istediğiniz lezzete kavuşabilirsiniz.

Alman pastalarının görünüşü, tadı bizi çocukluğumuza götürüyor. Oldukça hafif kremasıyla yemeklerden sonra yenilen Alman pastaları midemizi rahatsız etmeyecek en hafif tatlılar arasında bulunuyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Evde yapacağınız Alman pastasından sonra dışarıdan pasta almaya veda edebilirsiniz. Yapacağınız bu tarif sizin ve sevdiklerinizin vazgeçilmezlerinden olacak!

ALMAN PASTASI TARİFİ

Kek için:

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 çay bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu

Krema için:

  • 2,5 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı şeker
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin

Arası için:

  • 1 su bardağı çilek reçeli

Üzeri için:

  • Pudra şekeri

ALMAN PASTASI YAPILIŞI

  • Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın.
  • Süt, sıvı yağ, un ve kabartma tozunu ekleyin, un dağılana kadar düşük devirde 1 dakika daha çırpın.
  • Orta büyüklükte, yuvarlak bir kek kalıbını yağlayın, tabanına pişirme kâğıdı yerleştirin. Kek hamurunu kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 160°C fırında 30 dakika pişirin.
  • Kek pişince fırından alın, soğuması için kenarda bekletin.
  • Kreması için sütü, yumurtayı, unu ve şekeri bir tencereye alın, kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başladığında tereyağını ve vanilini ekleyin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  • Kekiniz ve kremanız soğuduktan sonra keki ortadan ikiye kesin.
  • Kekin arasına önce çilek reçelini, sonra kremayı sürün.
  • Üzerine bolca pudra şekeri serperek servis edin.

ALMAN PASTASI KALORİSİ

Alman pastasının 1 porsiyon kalorisi 393,05 kaloridir. İçerisinde oldukça karbonhidrat ve yağ bulunan Alman pastasını fazla yememek gerekiyor.

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