Patlat Kazan'ın sunucusu Cemal Can Canseven'in kilolu hali sosyal medyayı salladı! ''Yok böyle değişim''

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven şimdilerde Star Tv'nin yeni yarışma programı Patlat Kazan'ın sunuculuğunu üstleniyor.

Survivor'da samimi tavırlarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cemal Can Canseven, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla da büyük beğeni toplamıştı.

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in küçüklük fotoğrafı ortaya çıktı. Küçükken bir hayli kilolu olduğu görülen Canseven'in o halini görenler tanıyamadı.

Sosyal medyada; 'Yok böyle değişim', 'Bir an tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı. Ünlü ismin fotoğraflardaki haline bakınca ünlü ismin burun estetiği yaptırdığı da iddia edildi.

Cemal Can Canseven, Survivor'da yarıştığı dönem hayatındaki kırılma noktasını anlatırken kilo verdiği süreçten de bahsetmişti.

Cemal Can, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini ve çocukken şişman ve tatlı bir çocuk olduğunu dile getirmişti.

25 yaşındaki Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. Üç ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi" demişti

Canseven, sözlerine; "Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" diye devam etmişti.





