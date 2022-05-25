Patlıcanın en güzel hali: Leziz şakşuka tarifi

Türk mutfaklarında sıklıkla yapılan şakşuka herkes tarafından sevilerek yeniliyor. Yapımı yörelere göre değişiklik gösterse de içerisinde temel olarak patlıcan, patates, kabak bulunuyor. Tüm sebzelerin birleşiminden sağlıklı ve nefis bir yemek ortaya çıkıyor. Şakşukanın yanına ne yakışır diye düşünüyorsanız domatesli pilav ve cacık oldukça güzel bir tercih olabilir.

ŞAKŞUKA TARİFİ

Malzemeler

4 adet patates

2 adet patlıcan

3 adet yeşil biber

1 adet kabak

1 adet kapya biber

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Sos için:

4 adet domates

6 diş sarımsak

½ çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Patlıcanları alacalı soyduktan sonra küp küp doğrayın ve tuzlu su dolu bir kaba alıp, acı sularının geçmesi için beklemeye alın.

Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın.

Tüm sebzeleri ayrı ayrı olacak bir kızartma tavasında kızdırdığınız sıvı yağda kızartın.

Sosu için gerekli olan domatesleri minik minik doğrayın. Bir sos tavasına/tenceresine aldığınız zeytinyağında domatesleri hafifçe kavurmaya başlayın. Üstüne rendelenmiş sarımsak, tuz ve şekeri de ekledikten sonra kapağını kapatın ve sos kıvamına gelene dek, ara ara karıştırarak pişirin.

Hazırladığınız sosu, kızarttığınız sebzelerin üstüne gezdirin ve ister bu şekilde ister de sosla harmanladıktan sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!

