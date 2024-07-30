Patlıcanlı börek tarifi: Patlıcanlı börek nasıl yapılır?

Patlıcanlı börek tarifi için ihtiyacınız olacak tüm malzemeleri ve gerekli olan tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. Yaklaşık 6-8 kişilik olarak verilen malzemelerin miktarlarını artırarak daha fazla patlıcanlı börek hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 2 yufka

1 yumurtanın sarısı

1 kaşık çörekotu

Sosu:

8 kaşık su

8 kaşık yağ

2 kaşık sirke

1 kaşık un

İçine:

3 kaşık yağ

1 soğan

2 yeşil biber

1 kaşık salça

3 patlıcan

Birer çay kaşığı kırmızı ve karabiber

1 çay kaşığı tuz