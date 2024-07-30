Patlıcanlı börek tarifi: Patlıcanlı börek nasıl yapılır?

İster kahvaltı sofralarında, ister diğer öğünlerde, isterseniz evde verdiğiniz çay davetlerinde servis edebileceğiniz hem yapımı kısa süren hem de enfes bir lezzete sahip patlıcanlı börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Patlıcanlı börek tarifi için ihtiyacınız olacak tüm malzemeleri ve gerekli olan tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. Yaklaşık 6-8 kişilik olarak verilen malzemelerin miktarlarını artırarak daha fazla patlıcanlı börek hazırlayabilirsiniz.
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