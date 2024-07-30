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    Patlıcanlı börek tarifi: Patlıcanlı börek nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 18:18
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    İster kahvaltı sofralarında, ister diğer öğünlerde, isterseniz evde verdiğiniz çay davetlerinde servis edebileceğiniz hem yapımı kısa süren hem de enfes bir lezzete sahip patlıcanlı börek tarifini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.

    Patlıcanlı börek tarifi: Patlıcanlı börek nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç adet 32
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 40dk
    Kalori/Porsiyon 260kal

    Patlıcanlı börek tarifi için ihtiyacınız olacak tüm malzemeleri ve gerekli olan tarif aşamalarını aşağıda görebilirsiniz. Yaklaşık 6-8 kişilik olarak verilen malzemelerin miktarlarını artırarak daha fazla patlıcanlı börek hazırlayabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 2 yufka
    • 1 yumurtanın sarısı
    • 1 kaşık çörekotu
    • Sosu:
    • 8 kaşık su
    • 8 kaşık yağ
    • 2 kaşık sirke
    • 1 kaşık un
    • İçine:
    • 3 kaşık yağ
    • 1 soğan
    • 2 yeşil biber
    • 1 kaşık salça
    • 3 patlıcan
    • Birer çay kaşığı kırmızı ve karabiber
    • 1 çay kaşığı tuz

    TARİF

    • Patlıcanları alacalı soyarak küp şeklinde kesin ve tuzlu suda bekletin.
    • Tavada soğan ile yağı koyarak kavurun.
    • Biberleri ekleyip kavurun.
    • Domatesi de küp küp doğrayarak ekleyin ve kavurun.
    • Diğer malzemeleri de ekleyin ve kavurun.
    • Son olarak patlıcanları ekleyin.
    • İç harç kenarda ılınırken sos malzemelerini bir kasede karıştırın.
    • Yufkayı temiz tezgaha serin.
    • İki kez katlayarak üçgen çeklinde dilimleyin.
    • Her bir üçgenin üzerine fırça ile sostan sürün.
    • İç harcı en uca koyup rulo şeklinde sarın.
    • Kalan tüm sosu yağlı kağıda dizdiğiniz rulolara eşit olarak dökün.
    • Üzerlerine yumurta sarısı ve çörek otu dökün.
    • Sıcak fırında 180 derece yarım saat pişirin.
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    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifiHafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi
    Anahtar Kelimeler:
    patlıcan tarif
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