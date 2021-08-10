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  4. Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker büyüdü! Ünlü aktörle nişanlandığını duyurdu

Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker büyüdü! Ünlü aktörle nişanlandığını duyurdu

10.08.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç yaşta geçirdiği araba kazası sonucu hayatını kaybederek hayranlarını yasa boğan Paul Walker’ın kızı Meadow Walker büyüdü. Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker, aktör Louis Thornton-Allan ile nişanlandığını duyurdu.

Paul Walker'ın kızı Meadow Rain Walker büyüdü! Ünlü aktörle nişanlandığını duyurdu

Hızlı ve Öfkeli serisinin genç yaşta araba kazasında hayatını kaybeden oyuncusu Paul Walker’ın kızı Meadow Rain Walker, nişanlandığını duyurdu.

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Pazartesi günü Instagram’da paylaşılan bir videoda, 22 yaşındaki Kaliforniyalı güzel parmağındaki elmas yüzüğü gösterdi.

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Genç isim, babası gibi aktör olan Louis Thornton-Allan ile nişanlandı. Çift, geçtiğimiz ay birlikte olduğunu duyurmuştu.

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BABASININ ADINI YAŞATIYOR

30 Kasım 2013'te babasının trajik bir araba kazası geçirdiği sırada 15 yaşında olan Meadow, babasının anısına deniz bilimine yönelik The Paul Walker Foundation adlı bir kâr amacı gütmeyen kuruluş kurdu.

Givenchy ve Proenza Schouler markalar için podyumda yürüyen model, Haziran ayında babasının eskiden başrol oyuncusu olduğu Hızlı ve Öfkeli serisinin son bölümü olan F9'un galasında kırmızı halıda görüldü.

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